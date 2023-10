Auf die Hausbanken in Niederösterreich ist Verlass

Struktur und Entwicklung

Die Bankstellendichte ist in Niederösterreich 2022 mit 63 Haupt- und 718 Nebenstellen österreichweit am höchsten. Dabei ist vor allem der Raiffeisensektor dominant: Fast jede zweite Bankstelle ist diesem zuzuordnen (46,61 %). Daneben spielen Sparkassen (23,18 %) Aktienbanken (17,16 %) und Volksbanken (8,71 %) eine Rolle. Verglichen zu den Vorjahren zeigt sich ein Rückgang der Bankstellen. Waren es 2017 noch 57 auf 100.000 Einwohner, so sind es 2022 nur mehr 45,45. Studienautor Eric Ferstl schätzt, dass hier „primär Effizienzüberlegungen ausschlaggebend“ waren. „Darüber hinaus“, sagt Ferstl, „verlagert die zunehmende Digitalisierung die Kommunikationskanäle verstärkt weg vom persönlichen Kontakt hin zu digitalem Service- und Beratungsangebot.“

Rund jeder neunte im Bankwesen Beschäftigte ist in Niederösterreich tätig, wobei sich von 2013 bis 2022 ein konstanter Rückgang der Beschäftigtenanzahl zeigt. Dieser Rückgang setzte sich während der Corona-Pandemie fort. Auch für Gesamtösterreich zeigt sich ab dem Jahr 2013 ein dauerhafter Beschäftigtenrückgang, der jedoch im Unterschied zu Niederösterreich volatiler verläuft.

Insgesamt sind im Jahr 2022 im österreichischen Bankwesen 64.957 Personen beschäftigt. Niederösterreich liegt mit 6.976 Beschäftigten bzw. einem Anteil von rund 11 % an dritter Stelle, hinter Wien (21.919 Beschäftigte, rund 34 %) und Oberösterreich (10.195 Beschäftigte, rund 16 %). Die Beschäftigten im niederösterreichischen Bankwesen machen rund 1,07 % der unselbstständigen Beschäftigten in Niederösterreich aus.

Performance

Das Betriebsergebnis niederösterreichischer Banken macht im Jahr 2022 644 Millionen Euro aus – mit einem stetigen Anstieg seit 2016. Die Produktivität, gemessen am Betriebsergebnis pro Beschäftigtem, beträgt im Jahr 2022 92.400 Euro mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 18,36 % in den letzten sechs Jahren. Die Cost-Income-Ratio liegt im Jahr 2022 bei 0,58 und übertrifft den österreichischen Durchschnitt. Die Kosteneffizienz verbesserte sich seit 2016 kontinuierlich.

Die Nettozinsmarge beträgt 2022 1,59 % und liegt damit deutlich über dem österreichischen Durchschnitt. Die versteuerte Gesamtkapitalrentabilität liegt bei 0,70 %.

Über 55 % der bestehenden Forderungen entfallen auf Unternehmen. Das Wachstum der bestehenden Kredite an Unternehmen in Niederösterreich ist seit 2006 mit durchschnittlich 7,04 % p.a. im Bundesländervergleich am höchsten. Es ist in Niederösterreich höher als jenes der bestehenden Kredite insgesamt und des nominellen Bruttoregionalprodukts, womit sich zeigt, dass Niederösterreichs Banken wirtschaftliche Aktivitäten überdurchschnittlich unterstützt haben. Selbiges gilt auch für die Zeit während der Corona-Pandemie. Im Jahr 2020 erfolgte die Unterstützung insbesondere durch Kreditstundungen, Vorfinanzierung von Kurzarbeit und Haftungen.

Im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 lag das Wachstum der Einlagen trotz rückläufiger Einkommen auf einem sehr hohen Niveau (Niederösterreich 9,15 %, Österreich 8,59 %). Die Finanzeinlagen niederösterreichischer Banken setzen sich zu 66 % aus Einlagen ohne Bindung und zu 34 % aus Einlagen mit Bindung zusammen. Dabei sind überwiegend private Haushalte mit rund 80 % die Eigentümer.

Regionalwirtschaftliche Bedeutung

Niederösterreichische Banken spielen für die regionale Volkswirtschaft eine zentrale Rolle. So förderten Banken auch während der Corona-Krise das Wirtschaftswachstum, indem der Anteil an Forderungen am Bruttoregionalprodukt „relativ stabil und hoch“ blieb, wie Ferstl betont. Die Banken engagieren sich auch in Corporate Social Responsibility (CSR) mit Ausgaben von fast 8,2 Millionen Euro. Außerdem wird auf den Green Deal und die Lehrlingsausbildung Wert gelegt.

Und: Niederösterreichs Finanzdienstleister tragen 2021 etwa 3 % zur Bruttowertschöpfung bei – mit einem überdurchschnittlichen Wachstum im Vergleich zu Österreich. Die Produktivität ist gestiegen, bleibt aber unter dem österreichischen Durchschnitt.

Die Finanzkrise 2008 beeinträchtigte den Bankensektor und sorgte für hohe Unsicherheit. Dass der Anteil der Forderungen am Bruttoregionalprodukt bis heute dennoch stabil bleibt, belege, so Ferstl, „die Verlässlichkeit des Hausbankenprinzips in der Region“ und sei vor allem 2020 sichtbar gewesen, als Niederösterreichs Banken „trotz negativem Wachstum die Wirtschaft ausreichend mit Liquidität versorgten“.