Studie bestätigt: Anforderungen an Lehrlinge sind gestiegen

Die zunehmende Digitalisierung der Lehrberufe verändert die Anforderungen an Lehrlinge und bringt auch eine Neubewertung vorhandener Kompetenzen von Jugendlichen mit sich. Was das für die Lehrausbildung heute und morgen bedeutet, welche Fähigkeiten und Qualitäten Lehrstellensuchende mitbringen sollen und was lieber nicht hat das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (IBW) im Auftrag der Wirtschaftskammer NÖ in einer Studie untersucht. Befragt wurden dabei 541 Lehrbetriebe und Ausbildungsstandorte in Niederösterreich.

Von links: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker präsentierte in St. Pölten gemeinsam mit WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer und IBW-Studienleiter Helmut Dornmayr die Ergebnisse der Studie "Anforderungen in Lehrberufen". Foto: Marlies Rauch

„Für 69,8 Prozent der befragten Lehrbetriebe sind die inhaltlichen Anforderungen an neue Lehrlinge stark bzw. etwas gestiegen, aber nicht zu hoch. Wenn es seitens der Lehrbetriebe Unzufriedenheiten mit den Qualifikationen der Lehranfänger gibt, dann in den Bereichen Soft Skills, Effizienz, Motivation und Logik“, fasst WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker die zentralen Ergebnisse zusammen.

Social Skills bei der Auswahl von Lehrlingen dominieren

Nicht schulische Kompetenzen, sondern soziale Fähigkeiten sind für die überwiegende Mehrheit der Lehrlingsbetriebe bei der Lehrlingsauswahl entscheidend. „Für 91,8 Prozent der Befragten sind Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der wichtigste Aspekt bei der Auswahl neuer Lehrlinge. Dicht gefolgt vom persönlichen Interesse am Lehrberuf (89,1 Prozent) sowie Genauigkeit und Sorgfalt für 88,7 Prozent der Lehrbetriebe“, sagt Helmut Dornmayr, Projektleiter der Studie beim IBW. Die Ablenkung der Lehrlinge durch das Handy ist dabei für fast 70 Prozent der Lehrbetriebe ein sehr großes bis eher großes Problem. Das wirke sich negativ auf die Lernbereitschaft aus.

Verbesserungsbedarf sehen die Lehrbetriebe im schulischen Bereich, aber auch außerhalb. Die Berufsorientierung sollte weiter ausgebaut und um Berufspraktika für Berufsorientierungslehrer ergänzt werden. Auch sollte ein praktischer Unterricht in Anlehnung an Lehrberufe gestaltet werden. Außerhalb der Schule sollte die Aus- und Weiterbildung von Lehrlingsausbildnern um zeitgemäße Ausbildungsinhalte ergänzt bzw. Inhalte zeitgemäß, etwa über Apps, vermittelt wird.

Zahlen bestätigen Attraktivität der Lehre

Als "wesentlichen Baustein" gegen Mitarbeitermangel und als "Perspektivenöffner für junge Menschen" bezeichnet WKNÖ-Präsident Ecker die Lehre. "Daher muss das Potenzial für die Stärkung der Lehre zukünftig besser genutzt werden, um noch mehr Jugendliche von der Lehre zu begeistern“. Das der Weg aber stimme, würden die Lehrlingszahlen vom Oktober belegen: Mit Stand Ende Oktober waren 5.731 junge Menschen in NÖ im ersten Lehrjahr und damit um knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die meisten Lehrlinge im ersten Lehrjahr gibt es in der Sparte Gewerbe & Handwerk mit 2.579 Lehrlingen, gefolgt vom Handel mit 971 Lehranfängern und von der Sparte Industrie mit 758 jungen Menschen im 1. Lehrjahr. „Insgesamt gibt es damit 17.541 Lehrlinge in Niederösterreich. Erfreulich ist auch, dass die Anzahl der Lehrbetriebe auf 4.518 Unternehmen gestiegen ist“, sagt Ecker.

Von Theaterstück bis Hochschullehrgang: WKNÖ setzt Maßnahmen für die Lehre

Die steigenden Lehrlingszahlen seien unter anderem auf umfangreiche Aktivitäten zur Attraktivierung der Lehre durch die Kammer in Niederösterreich zurückzuführen, sagt Alexandra Höfer, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin.

„Schon in der Volksschule setzen wir Schwerpunkte zur Berufsorientierung, zum Beispiel mit dem Theaterstück ,Wakany - die Berufe-Fee‘, die die Kinder in die Berufswelt führt“, erzählt Höfer. Da man wisse, dass Eltern und Berufsorientierungslehrende einen wesentlichen Einfluss auf die Berufsausbildung der Kinder haben, sind diese eine weitere wichtige Zielgruppe. „Eltern erreichen wir gezielt mit einer eigenen Webinarreihe oder unserer neuen App ,BO to GO‘, das in Kooperation mit der Arbeiterkammer Niederösterreich entstand."

Ein eigener "Berufsorientierung"-Master-Hochschullehrgang in Kooperation mit der AK Niederösterreich und der Pädagogischen Hochschule steht Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung. Von den WKNÖ-Bezirksstellen werden regionale Berufsinformationsmessen für Betriebe, Eltern und junge Menschen angeboten. Beim Service Talente Check können Jugendlichen im Rahmen eines fachlich qualitativen Verfahrens mehr über ihre Talente erfahren. Auch Betriebe können die besonderen Fähigkeiten ihrer angehenden Lehrlinge dabei testen lassen.

Doch selbst nach der Lehre sei lebensbegleitendes Lernen immer wichtiger, sagt Höfer. Hierbei unterstütze das WIFI der Wirtschaftskammer NÖ mit über 4.000 Kursangeboten. „Auch neue Zielgruppen sprechen wir mit speziellen Angeboten an. So bewerben wir etwa das Modell Lehre nach Matura intensiv oder haben österreichweit einzigartig das Modell Lehre und Studium im Bereich der Elektrotechnik initiiert."

Ecker und Höfer: "Noch Luft nach oben"

Viel sei schon unternommen wurden, um das Image der Lehre in den letzten Jahren weiter zu verbessern. "Dennoch gibt es wie überall im Leben noch Luft nach oben, um künftig noch mehr junge Menschen davon zu überzeugen, dass ihnen mit der Lehre eine Vielzahl an Chancen und Möglichkeiten offenstehen. Daran werden wir auch in Zukunft weiterarbeiten“, sagen Ecker und Höfer.