Studie zeigt Defizite bei Finanzbildung

Die Studie „Zwischen Konsum und Sparen – Unser Umgang mit Geld im Generationenvergleich“ der Fachhochschule IMC Krems zeigt, dass 85 Prozent der Teilnehmenden ihre aktuelle finanzielle Lage als sehr positiv oder eher positiv wahrnehmen. In den jungen Generationen, nämlich den Generationen Y (geb. 1980 bis 1993) und Z (geb. 1994 bis 2010) geht niemand davon aus, dass sich die Situation verschlechtern wird.

Finanzielle Sorgen und wenig Finanzbildung

Allerdings gibt es durchaus auch finanzielle Sorgen in allen Generationen, besonders bei den Jungen. Die Studie zeigt zudem deutliche Defizite bei der Finanzbildung in den Schulen auf. 48 Prozent der Befragten geben an, dass sie in der Schule nicht ausreichend über das Thema Finanzen gelernt haben. Lediglich neun von insgesamt 212 Befragten beurteilen ihre Schulbildung mit der Note „Sehr gut“. Die Mehrheit schätzt ihr aktuelles Finanzwissen als „befriedigend“ ein. Als wichtigste Informationsquellen für Finanzwissen zählten allen voran Internetrecherchen und die persönliche Beratung durch Familie, Freundinnen oder Freunde.

Der Umgang mit Geld ist bei der Mehrheit der Befragten wohlüberlegt. Gerade mal 13 Prozent sind bei den Ausgaben sehr spontan. Die Mehrheit von 61 Prozent überlegt sich Ausgaben genau, ist aber bereit, sich auch mal etwas zu gönnen. Mehr als zwei Drittel der Befragten würden einen geschenkten Geldbetrag von 10.000 Euro nicht sofort ausgeben, sondern lieber anlegen. Ausgaben für tagtägliche Bereiche wie Lebensmittel oder Wohnen fallen den Befragten am leichtesten, aber auch Hobbys und Urlaub haben einen hohen Stellenwert.

Des Weiteren zeigt sich, dass die Generationen Y und Z mit Geld etwas lockerer umgehen als die Generationen X (geb. 1965 bis 1979) und Babyboomer. Beim Schuldenmachen und Geldverleihen sind die Befragten insgesamt eher vorsichtig. Obwohl 71 Prozent der Befragten eine Kreditkarte nutzen, überziehen nur sechs Prozent regelmäßig ihr Konto. Das Ausleihen von Geld, insbesondere an die eigene Familie oder Freunde, wird als sehr unangenehm empfunden, obwohl nur wenige schlechte Erfahrungen gemacht haben.

FiRi sorgt für Nachwuchs-Finanzprofis

Die Studie des IMC Krems zeigt vor allem, dass Finanzbildung, schon in der Schule unterrichtet, eine große Bedeutung hat.

Und genau da setzt FiRi (Finanz- und Risikomanagement) an, eine Spezialisierung an Handelsakademien, wo fundiertes Wissen aus dem Bank- und Versicherungswesen vermittelt wird.

Derzeit wird FiRi in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien unterrichtet. Die Ausbildung wurde in Vorarlberg in intensiver Kooperation der Schulen mit den Banken und Versicherungen gemeinsam erarbeitet und gestaltet.

In Niederösterreich gibt es FiRi an vier Schulen: Schüler und Schülerinnen der HAK Zwettl, HAK Wiener Neustadt und HAK St. Pölten sowie am AULB Stockerau (HAK-Aufbaulehrgang) können diese Zusatzqualifikation – ein Zertifikat, das von der Wirtschaftskammer vergeben wird – erwerben.

Der Obmann-Stellvertreter der WKNÖ-Sparte Bank und Versicherung, Rainer Kuhnle, erklärt: „Am Ende dieses dreijährigen Schwerpunkts hat man nicht nur ein Zertifikat über die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in Händen, über den Mehrwert in der Ausbildung hinaus ist damit auch der Grundstein für einen signifikanten Vorteil am Arbeitsmarkt gelegt, da der Lehrgang den Schülerinnen und Schülern direkte Einblicke in Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe bietet.“

Die HAK St. Pölten bietet den Schwerpunkt seit vier Jahren an, in dieser Zeit haben 21 Schüler und Schülerinnen das FiRi-Zertifikat erhalten. Doch das Interesse wächst. 46 junge Menschen befinden sich derzeit in der Ausbildungsschiene, wie HAK-St.- Pölten-Direktor Thomas Huber erzählt. Das Wissen sei sowohl beruflich als auch privat relevant. Beruflich, wenn man in den Finanzdienstleistungsbereich einsteigen möchte, aber auch in jeder anderen Branche brauche man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die spezialisiert sind auf Finanzmanagement und Risikomanagement, erklärt er.

„Die FiRi-Absolventen haben auch einen echten Vorteil für ihr Privatleben, weil jeder mit Banken zu tun hat, sein Geld möglichst optimal veranlagen möchte und eine Versicherung braucht“, betont Thomas Huber.

Gefragte Finanz-Profis

Die Finanzwirtschaft bekommt Mitarbeiter, die bereits viel Spezialwissen mitbringen, und grundsätzlich wird das Interesse für die Branche bei den jungen Leuten geweckt. Im Versicherungsbereich lernen die Schüler die Unterlagen der Bildungsakademie der österreichischen Versicherungswirtschaft (BÖV), die jeder Versicherungsmitarbeiter auch lernen muss.

„Die Absolventinnen und Absolventen mögen besonders den Praxisbezug inklusive Workshops“, so der Direktor. Ein Vorteil von FiRi ist auch, dass Ferialjobs und -praktika vermittelt werden. Durch den Austausch mit Experten aus Banken und Versicherungen kommt es zur Vernetzung, auch für spätere berufliche Tätigkeiten, aber auch im Privatleben.

„Für mich ist die FiRi-Ausbildung besonders im privaten Bereich von Vorteil gewesen, im beruflichen Bereich als Betriebsprüferin ebenfalls ein bisschen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man bei der Versicherung/Bank tätig ist, auf jeden Fall sehr hilfreich sein kann“, sagt Absolventin Nina Felber.

Das kann auch HAK-Absolvent Daniel Stacherl bestätigen, der in der Sozialversicherung der Selbstständigen/Kreditverwaltung des Landes Niederösterreich tätig ist und regelmäßig von seinem FiRi-Wissen profitiert.

