Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Eigentumswohnungen in Niederösterreich sind von 2019 bis 2020 weiter angestiegen. Das berichtet das Maklerunternehmen Engel & Völkers in ihrem Immobilienbericht 2021.

Die höchsten Preise für Immobilien sind derzeit in den Bezirken Baden, Tulln und Mödling zu verzeichnen. In St. Pölten gab es seit dem Jahr 2016 einen Anstieg von mehr als 80 Prozent. Im Vergleich zu anderen Städten in Österreich liegt das durchschnittliche Preisniveau in St. Pölten mit knapp 2.500 Euro pro Quadratmeter aber noch auf einem moderaten Niveau.

Der durchschnittliche Verkaufspreis für Ein- und Zweifamilienhäuser im Jahr 2020 betrug in Mödling 657.000 Euro, in Tulln 691.000 Euro und in Baden bei 524.000 Euro. Der höchste Verkaufspreis für ein Einfamilienhaus wurde im Bezirk Mödling verzeichnet und lag bei 6,1 Millionen Euro.

Ein Grund für die erhöhten Immobilienpreise ist das Bevölkerungswachstum in Niederösterreich, welches laut Prognosen in den Bezirken Tulln, Mödling, Korneuburg, Baden und Wiener Neustadt bis 2040 zwischen 12 und 18 Prozent betragen wird. Dadurch ist eine weitere Preiserhöhung in den kommenden Jahren zu erwarten. Die Vorteile des „Wohnens im Grünen“ sowie die Nähe zu Wien sind als weitere Faktoren für den Preisanstieg zu erwähnen und haben in Klosterneuburg bereits zu zahlreichen Neubau-Projekten geführt.