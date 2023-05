Klimapolitik in den Ländern: Ziele sind da, Umsetzung muss folgen

„Wir können heuer ein wesentlich positiveres Bild von den Klima- und Energiezielen der Bundesländer zeichnen als noch vor zwei Jahren. Die Abweichungen von den Bundeszielen sind kleiner geworden. Jetzt gilt es, die Ziele in den Bundesländern wirksam umzusetzen”, so Günter Pauritsch, Leiter Energiewirtschaft und Infrastruktur in der Österreichischen Energieagentur (AEA). Wichtig sei laut dem Energieexperten die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in diesem Bereich.

Ein Indikator, welcher für die Studie relevant ist, ist die historische Entwicklung der Treibhausgasemissionen. Zwar seien die Treibhausemissionen im Nicht-Emissionshandelsbereich zwischen den Jahren 2005 und 2019 in allen Bundesländern zurückgegangen - in NÖ um 12 Prozent-, dennoch brauche es zur Erreichung des bundesweiten Ziels, einem Minus der Treibhausgasemissionen von 48 Prozent bis 2040, noch drastischere Maßnahmen. Auch der durch die Österreichische Energieagentur ermittelte 10-Jahres-Trend bestätigt, dass bei gleichbleibendem Engagement alle Ziele - teilweise stark - verfehlt würden. Fünf Bundesländer, darunter Niederösterreich, haben das Ziel einer Reduktion der Treibhausgase um 48 Prozent bereits übernommen.

Jede Form der erneuerbaren Energie muss ausgeschöpft werden

Ein weiteres Ziel, dass sich Österreich bis zum Jahr 2030 gesteckt hat, ist die Erhöhung der jährlichen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern um 27 Terawattstunden. Die bisher dokumentierten Ziele der Bundesländer ergeben allerdings nur einen Zubau von 23,4 Terawattstunden und müssten somit bis 2030 um mindestens 3,6 Terawattstunden erhöht werden.

Zwar sind die Ziele der Länder im Vergleich zur Studie aus dem Jahr 2021 nun fast zur Gänze an die Bundesziele angeglichen, dennoch ist es laut den Expertinnen und Experten eigentlich bereits sicher, dass die gesetzten 27 Terawattstunden nicht ausreichen. Bei den Vorhaben zur Einsparung von Energie explodierte der Zielanpassungsbedarf regelrecht. Wegen des im Entwurf des Energie-Effizienz-Reformgesetzes 2023 vorgesehenen Ziels, liegt dieser nun bei 31,8 TWh.

Laut der Geschäftsführerin des Dachverbandes Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) Martina Prechtl-Grundnig, seien die Zielsetzungen allerdings nur der erste und leichteste Schritt. Doch müssten diese Ziele durch effektive Maßnahmen unterlegt und erreicht werden. Dazu bietet die durchgeführte Studie auch einen Vorschlag zur Aufteilung des zusätzlichen Erzeugungsbedarfs zwischen den Bundesländern.

Niederösterreich wird hier vor allem im Bereich Windkraft und Photovoltaik eine wichtige Rolle zugeschrieben. Von 9,9 Terawattstunden zusätzlichem Erzeugungsbedarf bis 2030 im Bereich Windkraft fallen in der Studie 4,1 Terawattstunden auf Niederösterreich, im Bereich Photovoltaik sind es 2,5 von 10,3 Terawattstunden.

„Die Länder dürfen dabei nicht einzelne Technologien herauspicken und favorisieren, sondern müssen entsprechend ihrer Potenziale alle realisieren. Denn nur im Zusammenspiel aller Technologien kann die Energiewende erfolgreich sein“, so Prechtl-Grundnig.

Es braucht Flächen für PV und Windkraft

Bei der Umsetzung der Klimaziele gebe es laut Vertreterinnen und Vertretern der Erneuerbaren-Verbände noch massive Lücken. Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft betont etwa: „Nach wie vor fehlen in allen Bundesländern Flächen, die für den Windkraftausbau zur Verfügung gestellt werden. Auch braucht es noch immer eine Aufstockung des Personals in den Genehmigungsbehörden, damit die Genehmigungsverfahren rasch abgearbeitet werden können und wir nicht wieder künstlich Warteschlangen erzeugen“.

Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Bundesverbands Photovoltaic Austria, fügt hinzu: „Die Erhöhungen bei den Photovoltaik-Zielen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir fitte Landesgesetze für PV auf Gebäuden und Infrastruktur, geeignete Flächen für Großprojekte und leistungsfähige Stromnetze brauchen. Doch die meisten Bundesländer agieren trotz hoher Ziele scheinbar planlos“.

Besonders wichtig sei laut den Expertinnen und Experten das gemeinsame und solidarische Handeln zwischen den Bundesländern. Nur so könne man die gesamtösterreichischen Ziele auf lange Sicht erreichen.