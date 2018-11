Insgesamt 242 niederösterreichische Klein- und Mittelbetriebe (KMU) aus allen Regionen des Landes beteiligten sich an der bisher größten Studie zu Nachhaltigkeit in Unternehmen, die in Niederösterreich durchgeführt wurde. Die WKNÖ hat dieses Thema an der IMC FH Krems angeregt, durchgeführt hat die Umfrage schlussendlich Studentin Katrin Detter im Rahmen ihrer Masterarbeit.

„Unternehmen haben immer Verantwortung übernommen – für Beschäftigte, für das Zusammenleben in den Regionen.“ WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl

Die Motivation von Detter, gerade dieses Thema für ihre Masterthesis zu durchleuchten, war das Interesse an der „Unternehmerischen Verantwortung, da davon eine Vielzahl gesellschaftlicher Akteure betroffen ist, die nachhaltig zur Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft beitragen können.“

Auch WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl betont: „Nachhaltigkeit ist für unsere Unternehmen ein großes Thema – und das nicht erst seit heute. Unternehmen haben immer Verantwortung übernommen – für Beschäftigte, für das Zusammenleben in den Regionen.“ Die Ergebnisse der Masterarbeit bezeichnet sie als „durchaus richtungsweisend“.

Die fünf Kernergebnisse der Studie:

90 Prozent der NÖ KMU betrachten Nachhaltigkeit als Faktor für zukünftigen Erfolg.

Unterstützungen für gemeinnützige Einrichtungen bzw. Soziale Projekte leisten zwei Drittel der befragten Unternehmen.

Fast die Hälfte der KMU unterstützt Aus- und Weiterbildungsaktivitäten ihrer Mitarbeiter mehrmals im Jahr.

Zu 71 Prozent liegt die Zuständigkeit für Nachhaltigkeit im Unternehmen bei den Eigentümern oder Geschäftsführern. 14 Prozent geben an, dass keine bestimmte Person dafür zuständig ist. Die übrigen 15 Prozent haben dafür explizit eine Person oder aber auch ein Management-Team. „Nachhaltigkeit in niederösterreichischen KMU ist Chefsache“, so Zwazl.

Nachhaltige Maßnahmen werden für 90 Prozent aufgrund von ethisch-moralischen Überzeugungen durchgeführt, nicht aber aus ökonomischen. Eine Verbesserung des Betriebsergebnisses nennen nur 67 Prozent als sehr oder eher starkes Motiv.

Außerdem geben rund 75 Prozent an, dass die zentrale Herausforderung in der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen darin besteht, die notwendigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen aufzubringen. Zwazl verweist dabei auf die Ökologische Betriebsberatung, die von Land NÖ und WKNÖ finanziert wird.