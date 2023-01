NÖ-Landesbank trägt “maßgeblich zum Wirtschaftskreislauf bei”

Werbung

Das Economica Institut hat im Auftrag der Hypo NÖ deren “ökonomischen Fußabdruck”, also die gesamte Wertschöpfung, die durch die Geschäftstätigkeit der Landesbank generiert wird, berechnet. Die Landesbank generiert mit ihren vier Tochtergesellschaften eine Bruttowertschöpfung (direkt, indirekte und induzierte Effekte) über 140 Millionen Euro. Rein aus dem Kerngeschäft der Landesbank, der Finanzierung von Wohnbau und sozialer Infrastruktur (Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten etc), ergibt sich eine Wertschöpfung von knapp 100 Millionen Euro bundesweit, davon 89 Millionen in Niederösterreich.

Als Eigentumsvertreter des Landes bezeichnete Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko die Landesbank als “Leitbetrieb in NÖ”. “Die Studie zeigt eindrucksvoll, dass ein heimischer, regionaler Betrieb wie die Hypo Noe mit einem Umsatz von 182 Millionen Euro und über 600 Beschäftigten allein durch ihre Geschäftstätigkeit maßgeblich zum Wirtschaftskreislauf und damit zur Schaffung und Erhaltung von weiteren Firmen und Arbeitsplätzen in Niederösterreich beiträgt.”

Für jeden Wertschöpfungseuro, den die Hypo NÖ im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit generiert, ergaben sich österreichweit zusätzliche 44 Cent an Wertschöpfung. Im Jahr 2021 schüttete die Landesbank eine Dividende von fast vier Millionen Euro aus, “wodurch unser Bundesland viele regionale Projekte zum Wohle der Bevölkerung umsetzen kann“, so Schleritzko.

Als “besonders bemerkenswert” wertet Studienautor Christian Helmenstein vom Economica Institut, dass die Landesbank für jeden eigenen beschäftigten Bankmitarbeiter einen weiteren Arbeitsplatz bundesweit absichert und in Summe 1.234 Jobs schafft. Außerdem sorgt die Hypo NÖ für 68,6 Millionen Euro an fiskalischen Effekten durch die Zahlung von Steuern und Abgaben an den Fiskus.

„Mehr als drei Viertel davon erwachsen aus Zahlungen an inländischen Ertragssteuern und lohnabhängigen Steuern und Sozialversicherungsabgaben, die das Wertschöpfungsnetzwerk der Hypo Noe an die öffentliche Hand leistet. Für die Länder und Gemeinden ergeben sich daraus Einnahmen von 16,3 Millionen Euro. Über den Finanzausgleich fließt davon etwa ein Viertel nach Niederösterreich zurück”, sagt Helmenstein.

Hypo NÖ Vorstand Wolfgang Viehauser Foto: Norbert Oberndorfer

“Als Landesbank haben wir Niederösterreich in unserer DNA”, bekräftigt Hypo Noe Vorstand Wolfgang Viehauser und wies auf die neu eingeführten “grünen Investitionskredite” für Unternehmen hin. "Unternehmenskundinnen und Unternehmenskunden haben damit eine nachhaltige Möglichkeit an, ihre Projekte zu finanzieren. Möglich ist das, weil die Finanzierungen über sogenannte ‚grüne Anleihen‘ refinanziert werden und diese bei Investorinnen und Investoren auf sehr großes Interesse stoßen”, erklärt Viehauser.

Die “Hypo Noe Landesbank für Niederösterreich und Wien AG” ist die größte und mit 130 Jahren auf dem Buckel die älteste Landesbank Österreichs, die sich auf Hypotheken spezialisiert hat.