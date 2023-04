Lehre: Gute Berufsvorbereitung mit Imageproblem

Werbung

In Niederösterreich begannen im März diesen Jahres 5.537 junge Menschen eine Lehre. Das sind um rund 3,7 Prozent mehr als im selben Monat des Vorjahres (die NÖN berichtete). Schaut man sich die Ergebnisse von zwei vom Institut für Markt- und Sozialanalyse (IMAS) durchgeführten Studien an, welche beide von zukunft.lehre.österreich (z.l.ö.) und dem Institut für Arbeitsforschung (IAA) in Auftrag gegebenen wurden, war dieser Anstieg nicht unbedingt zu erwarten. Denn nur 18 Prozent der rund 1.000 befragten Österreicherinnen und Österreicher über 16 Jahre schrieben der Lehre ein sehr hohes (soziales) Ansehen zu.

„Die Wertigkeit der Lehre hat in der öffentlichen Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen“, erklärt Robert Machtlinger, Präsident von z.l.ö. und CEO des Unternehmens FACC, das Grundsatzproblem der Lehre im Zuge der Studienpräsentation. Hinsichtlich der dualen Berufsausbildung würden unter anderem fehlende Karrierechancen und geringes Einkommen kommuniziert werden. Die unparteiische und branchenübergreifende Initiative z.l.ö. hat es sich dementsprechend zum Ziel gesetzt, die Lehre aufzuwerten, um den Fachkräftemangel auf diese Weise zu bekämpfen. Dafür wolle man zum Beispiel die Netzwerke rund um Schulen, Sozialpartnerinnen und -partner und Politik nutzen.

Um sich ein Bild vom Stellenwert der Lehre in der österreichischen Gesellschaft machen zu können, beauftragten z.l.ö. und das IAA das IMAS mit der Durchführung von zwei Studien mit unterschiedlichen Zielgruppen. Zum einen wurden etwa 1.000 Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Sichtweise über die Lehrlingsausbildung befragt. Im Rahmen der zweiten Studie äußerten sich 106 Ausbildnerinnen und Ausbildner zu den notwendigen Kompetenzen eines Lehrlings.

Lehre wird an Bedeutung gewinnen

Obwohl sie nur bei 18 Prozent der Befragten ein hohes Ansehen genießt, „sagt jede und jeder Zweite, dass die Bedeutung der Lehre zunehmen wird. Das war nicht immer so“, stellt Paul Eiselsberg, Research Director IMAS International, ein wichtiges Teilergebnis der Untersuchung vor. Fast die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erachtet die Lehre zudem als sehr gute Vorbereitung auf das Berufsleben - dasselbe gilt für die Matura an einer berufsbildenden höheren Schule. Ihr attestiert man laut Studie allerdings bessere Berufsaussichten und eine höhere Qualität der Ausbildung.

Finanzielle Unabhängigkeit (30 Prozent), Jobsicherheit (20 Prozent) und Selbstständigkeit (18 Prozent) sind jene Entscheidungskriterien für eine Lehre, die am häufigsten genannt werden. Jedoch erachten in diesem Zusammenhang nur fünf Prozent eine Berufsausbildung als wichtig. Für die Hälfte sprechen fehlende Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb und das schlechte Image eines Lehrlingsberufs gegen den Beginn einer solchen Ausbildung.

Motivation als Herausforderung auf beiden Seiten

In einer zweiten Studie, einer Online-Umfrage unter Lehrlingsausbildnerinnen und ausbildnern, wurden diese gefragt, wie man die Lehre aufwerten könne. Eine klare Zukunftsperspektive, attraktive Arbeitszeiten und qualitativ hochwertige Ausbildungskonzepte waren die häufigsten Antworten.

In Bezug auf notwendige Kompetenzen von Lehrlingen werden Freundlichkeit, Pünklichkeit und Einsatzbereitschaft als besonders wichtig erachtet. Als größte Herausforderungen wurden schlechtes Bildungsniveau, Lehringsmangel und die Motivation der Lehrlinge ausgemacht. Letztgenanntes zu steigern, liege aber nicht nur in den Händen der Lehrlinge, sondern auch in jenen der Ausbildnerinnen und Ausbildner, sind sich Machtlinger und Claudia Schmidt, Geschäftsleiterin Sortiment, Einkauf und Human Resources bei Thalia, einig. Auch das Buchhandelsunternehmen setzt seit Jahren verstärkt auf Lehrlingsausbildung.

„Wichtig ist es, dass die Ausbildnerinnen und Ausbildner die jungen Menschen verstehen und sich selbst weiterentwickeln“, betont Schmidt, die einst wie Machtlinger selbst eine Lehre gemacht hat. Sie hebt hervor, dass Lehren sehr viel Berufserfahrung von der Jugend an mit sich bringen. „Die Weiterbildung ist wichtig, aber die Praxis ist unverzichtbar“, sagt Schmidt. Zwei ehemalige weibliche Lehrlinge bei Thalia sind in der Zwischenzeit übrigens Filalleiterinnen in Tulln bzw. Wiener Neustadt.