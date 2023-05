Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft sind die Zukunft der Industrie

„Die Digitalisierung ist mittlerweile ein fester Bestandteil unser aller Leben“, heißt es bei der Pressekonferenz zum „Summit Industrie 4.0“, in diesem Jahr veranstaltet von der Plattform Industrie 4.0 Österreich und der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur Ecoplus. Auch in der produzierenden Industrie werden digitale Technologien in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen, wissen die Expertinnen und Experten. Laut Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (Grüne), könne die digitale Transformation auch gleichzeitig zu einer grünen Transformation beitragen.

Die Ministerin hebt vor allem die Notwendigkeit einer umfassend nachhaltigen Kreislaufwirtschaft hervor. Vermeintliche Abfälle von Bauprojekten oder Ähnlichem seien in Wahrheit Rohstoffe für die nächsten Projekte. „In diesem langfristigen industriellen Transformationsprozess und im Wandel hin zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft haben digitale Technologien eine ganz besondere Bedeutung. Durch die Schaffung von Dateninfrastrukturen entlang der Wertschöpfungskette oder den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz kann es gelingen, nachhaltige und digitale Transformation zu verkoppeln und damit Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten und klimaneutral zu werden", fügt Gewessler hinzu.

Bestehende Projekte, wie beispielsweise „Gaia-X“ oder die in Deutschland gegründete Initiative „Manufacturing X“, widmen sich bereits dem Datenaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette, welcher für die Produktion von morgen ein entscheidendes Element sei. Ziel ist der Datenaustausch zwischen Produktionsunternehmen, um so Abläufe zu optimieren und klare Standards entlang der Wertschöpfungskette zu schaffen.

Niederösterreichs Betriebe am Weg zur digitalen Transformation unterstützen

Auch in Niederösterreich habe man laut dem NÖ-Landtagsabgeordneten Bernhard Heinreichsberger (ÖVP) erkannt, dass digitale Transformation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. „Daher forcieren wir in Niederösterreich sowohl den digitalen Wandel in der Wirtschaft als auch die Transformation der Unternehmen hin zu Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft, beispielsweise in der ecoplus Plattform für Green Transformation und Bioökonomie oder im Rahmen überbetrieblicher Kooperationsprojekte“, so Heinreichsberger. Das Haus der Digitalisierung sei in diesem Bereich die zentrale Anlaufstelle in Niederösterreich. Relevante Institutionen und Player seien hier unter einem Dach versammelt, können sich vernetzen und steigern die Awareness auch in der Bevölkerung. Insgesamt haben seit der offiziellen Eröffnung im Dezember 2022 5.600 Besucherinnen und Besucher sowie 600 Schülerinnen und Schüler das Haus der Digitalisierung besichtigt.

Um nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Unternehmen im Land bzw. in ganz Österreich, beim Umgang mit voranschreitenden Technologien zu unterstützen, hat die bundesweite Plattform Industrie 4.0 ein weiteres Projekt ins Leben gerufen. Die Veranstaltungsreihe „DIVE - Digitale Industrie Verständlich Erklärt“ soll vor allem bei heimischen Klein- und Mittelbetrieben Aufklärungsarbeit leisten. Christian Knill, der Obamnn des Fachverbands Metalltechnische Industrie erklärt: „Bereitgestellt wird nicht nur umfangreiches Know-how zu verschiedensten Digitalisierungsthemen im industriellen Umfeld, sondern ebenfalls viele Use Cases und praxisorientierte Umsetzungsschritte. Damit soll bezüglich digitaler Technologien Interesse geweckt, Vorbehalte abgebaut und die Umsetzung erleichtert werden“. Die Branche der Metalltechnischen Industrie habe in ganz Österreich mehrere globale Weltmarktführer und die Wettbewerbsfähigkeit dieser Klein- und Mittelunternehmen gilt es laut Knill zu schützen.

Plattform Industrie 4.0 Österreich-Vorstandsvorsitzender Kurt Hofstädter betont, dass sich die Plattform mit derartigen Projekten ständig weiterentwickelt. Seit acht Jahren setze sich die Plattform Industrie 4.0 Österreich mit Nachdruck dafür ein, die Digitalisierung der heimischen Industrie voranzutreiben und deren Chancen für Unternehmen, Institutionen und Beschäftigte aufzuzeigen. Derzeit forschen neun Expertinnen- und Expertengruppen zu den wichtigsten künftigen Aufgabenstellungen. „700 Köpfe widmen sich hier Themen wie Künstliche Intelligenz in der Produktion, Mensch in der digitalen Fabrik oder Ressourcen- und Energieeffizienz, um nur einige zu nennen. Auch ESG-Themen sollen hier noch tiefgreifender adressiert werden, so wurde als neueste Forschungsgruppe eine zu kreislauforientierter Produktion etabliert. Kontinuierlich sind wir dabei, neue Handlungsfelder zu erschließen und die internationale Zusammenarbeit auszubauen“, erläutert Hofstädter.

Einsatz von Künstlicher Intelligenz muss menschenzentriert sein

„Auch die Arbeiterkammer und der ÖGB bekennen sich zu digitalem Fortschritt und Innovation“, sagt der Präsident der niederösterreichischen Arbeiterkammer (AKNÖ) Markus Wieser im Rahmen der Pressekonferenz. „Künstliche Intelligenzen und Systeme haben enorme Möglichkeiten zur Verbesserung von Arbeitsplätzen bei Produktionsabläufen und Sicherheit. Es braucht dafür aber klar definierte Regelungen, um eine Entgrenzung von Entscheidungsprozessen hintanzuhalten“, betont Wieser. Er pocht also auf einen menschenzentrierten Einsatz von Technologie.

Zentral dabei sei, dass bei allen relevanten KI-Technologien die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Mittelpunkt stehen und sich demnach algorithmische Systeme danach ausrichten müssen. Das gelte auch für die gefragte Qualifikation und Weiterbildung dieser Skills, die an Bedeutung zunehmen werden. Damit Maschinen den Menschen unterstützen können, sei das Wissen um ihre Bedienbarkeit ausschlaggebend.