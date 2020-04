Es ist eine Diskussion, bei der die Wogen immer mehr hochgehen: Dürfen Lebensmittelhändler weiterhin nicht unmittelbar zur Grundversorgung zählende Produkte wie Pflanzen, Kleidung oder Baumaterialien verkaufen – wo die Fachhändler doch aufgrund der Coronakrise geschlossen halten müssen? Bisher tun das die Lebensmittelhändler – rein rechtlich dürfen sie das aufgrund einer Unschärfe in der entsprechenden Verordnung auch (die NÖN berichtete: Trotz Corona-Krise Warum Lebensmittelhändler weiter Pflanzen verkaufen ). Trotzdem mehren sich die Beschwerden der Fachhändler, allein bei der Wirtschaftskammer Niederösterreich wären hunderte Beschwerden eingegangen, so Karl Ungersbäck, Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ, bereits in der Vorwoche gegenüber der NÖN.

Spar: "Werden weiterhin Non-Food-Produkte verkaufen"

Die Rewe-Gruppe, Spar und Hofer werden jedenfalls den Verkauf der Non-Food-Produkte vorläufig nicht einstellen. „In allen Filialen von Billa, Merkur, Penny, Bipa und Adeg werden Hinweisplakate angebracht, auf denen wir unsere Kunden ersuchen, sich nur mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs einzudecken“, heißt es von der Rewe-Group auf Nachfrage der NÖN. Außerdem habe man geplante Werbung in diesem Bereich gestoppt. Eine Selbstbeschränkung werde es aber aktuell nicht geben.Eine solche plant auch die Handelskette Spar nicht: „Wir werden weiterhin Nonfood-Produkte verkaufen. Wir haben dies mehrfach rechtlich prüfen lassen und zusätzlich hat uns Herr Bundeskanzler Kurz persönlich erst vergangenes Wochenende zum wiederholten Mal versichert, dass das mit dem Nonfood-Verkauf in Ordnung geht. Ein Verkauf ist daher weiterhin möglich“, betont eine Sprecherin. Auch Hofer verweist darauf, dass die Produktpalette „seit jeher neben Lebensmitteln auch Non-Food-Produkte umfasst“. Abgesehen von dieser Palette und saisonalen Aktionsartikeln gebe es jedoch keine Sortimentsanpassung oder einen Ausbau dieses Bereichs. Das Feedback der Kundinnen und Kunden zeige jedoch, dass „es einen Bedarf an saisonalen Artikel“ gebe, dem Hofer nachkommen wolle. Andernfalls würde das „zu unnötigen Diskussionen und zu Verunsicherung“ führen – und heimische Wertschöpfung an internationalen Online-Unternehmen abfließen. Im wöchentlichen Flugblatt werde man in Zukunft aber ebenso auf die Bewerbung von Non-Food-Artikeln ebenso wie auf das Schalten von Inseraten verzichten.

Appell von Wirtschaftskammer-NÖ-Präsidentin

Wirtschaftskammer-NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl hat sich heute mit einem Appell an die Lebensmittelhändler gewandt. Sie betont, dass die Supermarktketten „hervorragendes“ für die Menschen leisten würden. Zeitgleich appelliert sie darauf, im „Sinne der Fairness“ nur Produkte anzubieten, die in den Bereich der Grundversorgung fallen. „Wenn zum Beispiel Sport- oder Spielwarenhändler oder Anbieter von Saisonartikeln ihre Geschäfte schließen müssen, dann aber diese Produkte in Supermärkten angeboten werden, dann verzerrt das den Wettbewerb und benachteiligt jene, die geschlossen halten müssen. Das darf nicht sein“, so Zwazl.

Auch der Obmann des Wirtschaftsbundes NÖ und designierte Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, Wolfgang Ecker, sowie Wirtschaftsbund NÖ-Direktor Harald Servus betonen in einem Offenen Brief die wichtigen Leistungen des Lebensmitteleinzelhandels in der aktuellen Situation. Auch sie kritisieren wie Zwazl den Verkauf von Non-Food-Produkten: „Weniger schätzen wir, dass ihr die Zeit der Krise offenbar dazu benutzt, eure marktbeherrschenden Stellungen auf Kosten anderer Sektoren auszubauen, die derzeit per Verordnung geschlossen haben müssen“, so Ecker und Servus weiter. Beide appellieren an die Handelsketten, den Verkauf von Produkten, die nicht zur Grundversorgung gehören, einzustellen.