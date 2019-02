In Niederösterreich wurden im Vorjahr um 3,6 Millionen weniger Packungen Zigaretten geraucht. Umso spannender ist es, dass die Spannenerträge für die Tabakgeschäfte in Niederösterreich dennoch um 2,7 Millionen gestiegen sind. Dieser Umstand ergibt sich aus der Preiserhöhung von durchschnittlich 29 Cent pro Zigarettenpackung, sagt Josef Prirschl, Obmann Bundesgremium der Tabaktrafikanten Wirtschaftskammer Österreich und Trafikant in Pöchlarn (Bezirk Melk).

Deutlichere Zigarettenpreiserhöhungen würden wenig Sinn machen, so Prirschl. Dies würde nur den Schmuggel der Tabakwaren erhöhen. Eine Packung Zigaretten kostet aktuell im Schnitt 5,05 Euro.

„Das war auch eine gewisse Fehlentwicklung in der Vergangenheit.“ Peter Schweinschwaller, Obmann NÖ-Trafikanten, über die sinkende Zahl von Tabakverkaufsstellen in NÖ

Das Jahr 2018 sei „ein sehr erfreuliches Jahr“ gewesen, resümiert Peter Schweinschwaller, Obmann der NÖ-Trafikanten aus Haag (Bezirk Amstetten). „Wir hoffen, dass das so weitergeht.“ In Österreich ergibt sich der Preis der Zigaretten aus 77 Prozent Steueranteil, 12 Prozent Handelsspanne für die Trafikanten und 11 Prozent Spanne für Großhandel und Industrie. Seit heuer gibt es keinen Automatismus bei der Erhöhung der Tabaksteuer mehr. Hannes Hofer, Geschäftsführer der Monopolverwaltung GmbH, und Prirschl rechnen aber dennoch mit einer Preiserhöhung durch die Industrie.

Obwohl die Zahl der Raucher in Österreich ein Rekordtief erreicht hat, bleibt die Anzahl der Tabakfachgeschäfte in Niederösterreich stabil. Momentan sind das 426 Stellen im Land, um vier weniger als im Jahr 2017. Tabakverkaufsstellen würde es aber immer weniger geben, so Prirschl. Das sind etwa kleine Greißler, die auch Tabakwaren verkaufen. Aktuell gibt es 815 Tabakverkaufsstellen. 2015 waren es 943. Schweinschwaller hält diese Entwicklung nicht für besorgniserregend – der Markt reguliere sich, wo die Verkaufsstellen nicht funktionieren. „Da gab es auch eine gewisse Fehlentwicklung in der Vergangenheit.“

Peter Schweinschwaller,ObmannNÖ-Trafikanten. | www.foto-kraus.at

Seit 1. Jänner dieses Jahres ist das Rauchen in Österreich erst ab 18 Jahren erlaubt. Dadurch müssen die Zigarettenautomaten umgestellt werden, denn das Alter muss nun beim Automaten mit Bankomatkarte belegt werden. Diese Umstellung kostet rund 1.000 Euro pro Automat, hinzu kommen noch Kosten durch die Abfragen selbst. Rund 100 solcher Automaten gibt es in NÖ.

Auch Trafiken sind um Innovationen bemüht, um Kunden zu lukrieren und zu binden. Ein Beispiel ist das Thema Coffee to go – seit September des Vorjahres dürfen Trafiken unter bestimmten Voraussetzungen Kaffee ausschenken. Wie viele Trafiken dies anbieten, kann Peter Schweinschwaller für Niederösterreich nicht beziffern, da der Verkauf nicht meldepflichtig ist. Mehr als 100 seien es jedenfalls.

Dass Trafiken Cashback, also die Auszahlung von Bargeld, anbieten könnten, wie bereits diskutiert, hält er für unwahrscheinlich. An der Abwicklung kleinerer Bankgeschäfte sind die Trafikanten aber sehr wohl „interessiert“.

Peter Schweinschwaller ist seit kurzem Präsident des europäischen Verbandes der Tabakeinzelhändler, der Confédération Européenne des Détaillants en Tabac. In dieser Funktion ist er für die internationale Kontaktpflege und Interessenvertretung für 150.000 Tabakfachhändler verantwortlich.