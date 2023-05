LKNÖ: Bewirtschaftung gewährleistet Biodiversität und Artenvielfalt

Heute, am 22. Mai, ist Tag der Artenvielfalt. Der Erhalt von Biodiversität und die Gestaltung von Lebensräumen sind wichtige Aufgaben der Land- und Forstwirtschaft. Ebenso wie die Produktion hochwertiger Lebens- und Futtermittel und der Biomasse. „Klar ist, Biodiversität und Artenvielfalt werden durch eine aktive Bewirtschaftung gewährleistet“, heißt es seitens der Landwirtschaftskammer Niederösterreich (LKNÖ).

LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager erklärt: „Wir Bäuerinnen und Bauern sind uns bewusst, dass die Artenvielfalt nicht nur ein wichtiges Indiz für die Gesundheit unserer Umwelt ist, sondern auch für die Produktivität und Nachhaltigkeit unserer landwirtschaftlichen Produktion. Daher fördern und schützen wir Tier- und Pflanzenarten, damit wir auch in Zukunft die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln sicherstellen können.“

Passend zum Thema stellt Schmuckenschlager außerdem eine kürzlich veröffentlichte Studie, welche die Landwirtschaft für den Rückgang der Vogelbestände hauptverantwortlich macht, entschieden in Frage. Die Studie sei aus Frankreich und könne daher nicht auf Österreich umgelegt werden. „Die Visitenkarte der österreichischen Landwirtschaft sieht definitiv anders aus“, betont Schmuckenschlager.

ÖPUL setzt auf freiwillige Umweltleistungen

Die LKNÖ betont außerdem, dass österreichische Betriebe beweisen, dass Produzieren und Umsetzen von Biodiversitätsmaßnahmen sich nicht widersprechen. Die Leistungsbilanz auf den Höfen sei vorbildlich, seien es freiwillige Leistungen im Rahmen diverser Umweltprogramme, beispielsweise dem Österreichischen Agrarumweltprogramm (ÖPUL), in Naturschutzprogrammen oder durch Brache- und Blühflächen. Durch den Einsatz der Bäuerinnen und Bauern konnten in den letzten Jahren viele Biodiversitätsleistungen erreicht werden.

In Österreich haben freiwillige Umweltleistungen einen besonderen Stellenwert. Seit 1995 steht dafür das Österreichische Agrarumweltprogramm (ÖPUL) zur Verfügung. 81 Prozent der österreichischen Betriebe nehmen daran teil. Das Programm bietet unterschiedliche Umweltmaßnahmen für alle Produktionszweige an, die alle konkrete Umweltziele verfolgen. Etwa die Erhöhung der Biodiversität, des Erosions- und Gewässerschutzes oder des Klimaschutzes.

Die österreichischen Bäuerinnen und Bauern setzen freiwillig zahlreiche wirksame und treffsichere Agrarumweltmaßnahmen zur Förderung der Biodiversität um. Eine davon ist etwa die Anlage von Biodiversitätsflächen am Acker und am Grünland. Alle Überprüfungen zeigen, dass vor allem Acker-Biodiversitätsflächen und Landschaftselemente für das Überleben von Vögeln und Insekten wichtig sind. Im Jahr 2023 liegt der Anteil an Biodiversitätsflächen bei 144.560 Hektar. Das entspricht 3,5 Mal der Fläche von Wien und ist um rund 45 Prozent (plus 66.000 Hektar) mehr als in der vorhergehenden Periode.