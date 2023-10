Besucherandrang bei Leistungs- und Informationsschau der NÖ-Industrie

Das Bewusstsein für die Industrie stärken - das war auch heuer wieder das Ziel der Tage der offenen Tür, die von der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer NÖ organisiert wurden. Rund 40 Industriebetriebe öffneten ihre Tore für interessierte Gäste. Die gut 25.000 Besucherinnen und Besucher erwartete ein vielfältiges Programm samt Werksführungen, Workshops und Unterhaltung für die jüngsten Gäste. Darüber hinaus konnten vor Ort sogleich selbst Hightech-Gadgets ausprobiert werden.

Neben den abwechslungsreichen Einblicken in die einzelnen Unternehmen gab es für die Besucherinnen und Besucher auch Informationen über die Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Industrie. Besonders auf Junge wurde ein Fokus gelegt, damit sie sich ein Bild von der modernen Industrieproduktion machen können. „Es freut uns daher ganz besonders, dass so viele Schulklassen in die Betriebe gekommen sind. Die Begeisterung und das Interesse der jungen Generation sind entscheidend für die Zukunft unserer Industrie“, heißt es von WKNÖ-Spartenobmann Helmut Schwarzl in einer Aussendung. Das Interesse seitens der Schulen sei sehr groß gewesen.

Reger Besucherandrang bei einer Werksführung im Stärke-Werk der Agrana in Gmünd. Foto: Entertowin

In Anbetracht der zahlreichen Gäste jeden Alters zeigten sich die Organisatoren durch und durch zufrieden mit der viertägigen Veranstaltung. Diese hätte laut dem Präsidenten der IV-NÖ, Thomas Salzer, das Interesse der Besucherinnen und Besucher an der Industrie gestärkt und ihnen die Vielfalt der Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Branche nähergebracht. „Die Tage der offenen Tür haben nicht nur die Tore der Industrie geöffnet, sondern auch die Augen der Besucherinnen und Besucher für die faszinierende Welt hinter den Kulissen”, so Salzer.