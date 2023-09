NÖ Industrie ermöglicht den Blick hinter die Branchen-Kulissen

39 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher fühlen sich „Sehr gut“ oder „Gut“ über die Industrie in Niederösterreich informiert. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Market Instituts, die im Auftrag der IV NÖ und der WKNÖ durchgeführt wurde. Befragt wurden 1.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ab 18 Jahren. Bei den Unter 30-Jährigen sind es 34 Prozent, die sich entsprechend informiert fühlen.

Laut David Pfarrhofer, dem Geschäftsführer des Market Instituts, ist beim Informationsstand über die Industrie in Niederösterreich noch Luft nach oben. Allerdings gab ein Großteil der Befragten an, von der Bedeutung der Industrie im Land überzeugt zu sein. Fast drei Viertel aller Umfrage-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer bewerten das Image der Industrie in Österreich und auch in der eigenen Region positiv. Die Studie ergab außerdem, dass sich rund ein Drittel der NÖ Bevölkerung das Arbeiten in der Industrie vorstellen kann. Bei den Unter 30-Jährigen sind es laut den Umfrage-Ergebnissen sogar 40 Prozent.

David Pfarrhofer präsentierte die Umfragen-Ergebnisse zum Image der Industrie in Niederösterreich. Foto: IV NÖ / Erich Marschik

„Das Bild der niederösterreichischen Industrie ist noch etwas verschwommen, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nehmen aber eine erfreuliche Entwicklung wahr: Einerseits attestiert man eine Verbesserung in der Ausbildung junger Menschen, andererseits spüren sie auch eine steigende Bedeutung der Industrie für Niederösterreich und sind stolz auf internationale Erfolge und die Zukunftsfitness der Unternehmen“, fasst Pfarrhofer die Studienergebnisse zusammen.

Besucherinnen und Besucher sollen NÖ Industrie „hautnah erleben“

Um das Detailwissen über Niederösterreichs Industriebetriebe in der Bevölkerung zu stärken, organisiert die NÖ Industriellenvereinigung (IV NÖ) gemeinsam mit der Sparte Industrie der NÖ Wirtschaftskammer (WKNÖ) nach einer coronabedingten Pause in den letzten Jahren, heuer wieder die Tage der offenen Tür der NÖ Industrie. Unter dem Motto „Enter to Win“ öffnen über 40 Industriebetriebe im Land diese Woche ihre Pforten. Besucherinnen und Besucher bekommen bei Werksführungen Einblicke in den Alltag der Unternehmen und sollen erfahren, wo einem Industrie im eigenen Alltag immer wieder begegnet.

Eingeladen ist laut IV-NÖ Präsident Thomas Salzer die breite Öffentlichkeit. Salzer möchte mit der Veranstaltung aber insbesondere auch junge Menschen ansprechen und ihnen zeigen, welche Berufsmöglichkeiten die Industrie zu bieten hat. Jobs in der Industrie sind langfristige und sichere Arbeitsplätze mit guter Bezahlung. Daher ist es wichtig, dass junge Menschen diese Jobs überhaupt einmal kennen lernen, um eine fundierte Entscheidung hinsichtlich ihrer beruflichen Ausbildung treffen zu können“, betont Salzer bei der einer Pressekonferenz am Montag, die bei Egger Getränke in St. Pölten-Unterradlberg stattfand.

In Niederösterreich gebe es rund 1.000 Industriebetriebe, in denen 79.000 Menschen arbeiten, berichtet WKNÖ-Spartenobmann Helmut Schwarzl. Die Industrie trage rund ein Drittel der niederösterreichischen Wirtschaftsleistung. „Diese hohe Bedeutung der Industrie für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich ist bei der breiten Bevölkerung noch nicht angekommen. Gerade in Zeiten von Klimaklebern und Fachkräftemangel ist es daher besonders wichtig, den Stellenwert der Industrie in Bezug auf Wohlstand und Lebensqualität hervorzuheben“, unterstreicht Schwarzl.

Alle Informationen zu den teilnehmenden Betrieben und zum Programm gibt es hier.