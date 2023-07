NÖN: Energieunternehmen gelten landläufig als Krisengewinner und werden vom Bund mit einer Übergewinnsteuer heuer zur Kasse gebeten. Ist das legitim aus Ihrer Sicht?

Hildegard Aichberger: Das ist absolut gerechtfertigt, dass der Bund das tut. Steuer kommt von steuern – und in der Krise hat die Politik die Verantwortung, das zu tun. Dass dabei Deckelung beziehungsweise Maximalerlös für Stromerzeuger und -händler im Juni nochmal um 20 Euro reduziert wurden, stört mich weniger. Was aber schwierig ist, ist die fehlende Planungssicherheit für uns Energieunternehmen. Das verunsichert, mindert die Lust vieler Investoren zu investieren und steuert uns alle in eine falsche Richtung. Dass aber bei den fossilen Energiekonzernen im Juni nicht nachgezogen wurde, ist unverständlich. Wollen wir nicht den Umbau des Energiesystems durch Gesetze und Steuern als Lenkungsmaßnahmen fördern? Wir müssen doch ein Interesse haben, dass Erneuerbare ausgebaut werden und weniger Gewinne nach Abu Dhabi fließen.

Die EVN hat rund 300.000 Kundinnen und Kunden gekündigt, um Rechtssicherheit herzustellen und sie vor einem Preisinfarkt zu bewahren – frei übersetzt. Verstehen Sie das?

Aichberger: Wir haben das nicht gemacht. Es ist traurig, dass ich das sagen muss: Aber wir sind stolz darauf, dass wir einer der wenigen Anbieter sind, die nicht außerordentlich gekündigt haben. Im letzten Jahr waren es zehn Anbieter, darunter Landesenergieversorger, die Kunden gekündigt haben. Das ist nicht in Ordnung. Es geht nicht um das billigste Produkt, sondern um Kundenbeziehungen. Das sind für uns Partnerschaften, die optimalerweise auf längere Zeit ausgelegt sind. Da braucht es gerade in Krisenzeiten Stabilität und Verlässlichkeit. Gerade als Versorger hat man diese Verantwortung. Ich kann irgendwie nachvollziehen, dass man sich als Unternehmen vor Klagen gefürchtet hat. Es ist aber meiner Meinung nach ein Fehler, das ganze Risiko den Kunden umzuhängen und keines selbst zu nehmen. Wir haben auch nicht alles richtig gemacht, aber uns bemüht, die Kunden zu informieren, warum wir Preise erhöhen. Auch wir hatten als Ökostrom-Anbieter gerade Erklärungsnotstand.

Wir sehen ja bei unseren Hotlines, was da los ist: Die Leute sind sehr verunsichert, weil etwa die EVN diesen Schritt gemacht hat. Das betrifft auch die gesamte Branche. Hildegard Aichberger, Vorständin der oekostrom AG

Foto: NÖN

Die Energieversorger, die Kunden gekündigt haben, argumentieren ja mit der Rechtssicherheit für die Kunden.

Aichberger: Die Frage ist, wer übernimmt das Risiko. Ich kann nachvollziehen, dass sich viele Versorger nach der Verbund-Klage, die dieser in erster Instanz verloren hat, Sorgen gemacht haben. Klar, wenn man Juristen fragt, dann sind Kündigungen wahrscheinlich der sicherste Schritt. Wenn ich mir aber Gedanken mache, was Kunden brauchen, dann haben Energieversorger eine große Verantwortung. Wir sehen ja bei unserer Hotline, was da los ist: Die Leute sind sehr verunsichert, weil etwa die EVN diesen Schritt gemacht hat. Das betrifft auch die gesamte Branche. Die Frage ist: Bin ich als Unternehmen bereit, ein Risiko einzugehen, damit ich verhindere, dass so viele Leute verunsichert sind?

Wurde die oekostrom AG schon mal von Kunden verklagt?

Aichberger: Gott sei Dank nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so.

Das heißt im Klartext: In Krisenzeiten sollen Energielieferanten das Risiko tragen?

Aichberger: Irgendjemand muss das Risiko tragen. Im letzten Jahr sind durch die Volatilität an den Energiemärkten enorme Risikosituationen entstanden. Da gab es zum Beispiel viele Gewerbebetriebe, die einfach keinen Vertrag mehr von Energieversorgern gekriegt haben. Da waren auch große Versorger darunter. Der Grund ist, dass solche Verträge für die Versorger immer ein Risiko darstellen: Wie viel Strom wird am Ende gebraucht? Wie viel muss ich einkaufen? Das ist bei Haushalten leichter zu prognostizieren. Wird der Strom verbraucht, wenn er teuer oder billig ist? Es gab halt viele, die gesagt haben: Dieses Risiko nehmen wir jetzt nicht mehr. Übrig blieben dann Gewerbebetriebe, die entweder exorbitant hohe Preise zahlen oder gar keinen Vertrag mehr kriegen. In solchen Krisenzeiten darf man das Risiko nicht komplett auf den Kunden abwälzen, finde ich.

Im Fall der EVN-Kündigungen: Was wäre eine Alternative gewesen?

Aichberger: Man hätte die Kunden auf den angebotenen Alternativtarif anpassen können – mit dem Risiko, dass jemand klagt. Das ist schon richtig. Ich will das jetzt auch nicht verurteilen. Das sind strategische Entscheidungen. Ich kann nur sagen, wir haben uns angesichts der Komplexität dieses Themas entschieden, einen Teil dieses Risikos zu übernehmen. Fairness bedeutet eben auch, dass man den Leuten ganz genau erklärt, was die Motive dafür sind, was man tut. Bis jetzt sind wir damit gut gefahren. Das ist nicht risikolos, aber wir glauben, dass wir damit eine gute Basis für die Zukunft legen.

Im Gespräch mit Vorständin Hildegard Aichberger am Unternehmenssitz in der Laxenburger Straße in Wien. Foto: NÖN, Katrin Schinewitz

Haben Sie von der Kündigungswelle profitiert und neue Kundinnen und Kunden aus NÖ dazugewonnen?

Aichberger: Ja, wir kriegen sehr viele zusätzliche niederösterreichische Kunden, in der Größenordnung von einigen tausend. Bis zu 60 Prozent unserer Neukunden kommen momentan aus NÖ. Das ist kein normales Verhältnis. Auch andere Versorger haben neue Kunden aus NÖ dazugewonnen. Bei Kleingewerben und im Unternehmensbereich sehen wir auch, dass viele von Landesenergieversorgern, nicht nur EVN, weggewechselt sind, weil sie dort einfach keine Angebote mehr bekommen haben. Auch die Zahl der PV-Einspeiser in Niederösterreich steigt. Wir haben etwa 600 kleine Einspeiser-Photovoltaikanlagen in NÖ. Tendenz stark steigend.

Wenn ich aber höre, dass Kunden Angst haben, dass sie bei einem Tarifwechsel dazwischen abgeschaltet werden, dann läuft was in der Information schief. Hildegard Aichberger, Vorständin der oekostrom AG

Energie gehört zur Grundversorgung. Nehmen manche Energielieferanten ihre Verantwortung nicht ernst?

Aichberger: Jeder von uns ist Kunde beziehungsweise Kundin bei einem Energieversorger – auch ich als Vorstand eines Energieunternehmens. Mein Appell an die Kollegen ist, unsere gemeinsame Verantwortung wahrzunehmen. Es geht schließlich darum, dass die Leute wieder Vertrauen in die Branche aufbauen.

Wir sind abhängig von unseren Kunden. Da sollte man sich wirklich überlegen, was die Kunden brauchen. Wenn ich von meinem Energieversorger, der mich seit 70 Jahren versorgt, auf einmal eine Kündigung samt Angebot kriege, mich dann aber entscheide zu wechseln, finde ich, dass man zumindest diesen Übergang für die Kunden einfach gestalten könnte. Wenn ich aber höre, dass Kunden Angst haben, dass sie bei einem Tarifwechsel dazwischen abgeschaltet werden, dann läuft was in der Information schief.

Rechtsunsicherheit, Klagen und Verstaatlichungsallüren von Polit-Vertretern. Haben Sie Angst um Ihr Energieunternehmen bei all diesen Umbrüchen?

Aichberger: Nein, eigentlich ist es eine gute Zeit für uns, obwohl sie nicht leicht ist. Wir hatten im Vorjahr ein Kundenplus von 10 Prozent, kriegen gutes Feedback und haben bei den Bewertungen zugelegt. Unser Weg macht sich bezahlt. Viele Kunden sind froh, wenn sie einen verlässlichen Partner und einen sicheren Hafen haben. Die politische Lösung ist nicht zwingend die beste. Ich kann die Diskussion um die Marktliberalisierung grundsätzlich verstehen. Aber genau die Krise hat uns ja gezeigt, dass sie eine gute Idee war. Der jüngste Bericht der E-Control zeigt klar auf, wie sich die Preise entwickelt haben im Vorjahr und dass zu wenig Wettbewerb schlecht für die Preise ist. Im Mai 2022 wurden nur 20 Tarife am Markt angeboten – einige davon mit „Mondpreisen“. Natürlich ist es gut, wenn der Regulator den Firmen auf die Finger schaut. Nicht jedes scheinbare „Schnäppchen“ war am Ende ein gutes Angebot. Das ist nicht sehr vertrauensbildend.

Welche Veränderungen nehmen Sie bei den Energiekunden wahr?

Aichberger: Der Markt hat sich in den letzten zwei Jahren stark geändert, nicht nur wegen der Kündigungen. Früher waren die Österreicher wenig wechselfreudig, das ändert sich jetzt stark.

Foto: NÖN

Ihr Unternehmen ist 1999 aus der Umweltschutz- und Anti-Atom-Bewegung entstanden. Das ist ein stark ideologisch geprägter Hintergrund. Steht in Ihrer Aktiengesellschaft also der Klimaschutz vor dem Profit?

Aichberger: Ideologie greift zu weit. Wir sehen uns als wertebasiertes Bürgerinnen-Beteiligungs-Unternehmen und handeln danach. Wir sind zwar eine Aktiengesellschaft, allerdings hat von den über 3.000 Aktionärinnen und Aktionären niemand über fünf Prozent. Die kleinsten haben nur eine Aktie um 30 Euro. Das sind unsere Eigentümer, denen wir verpflichtet sind. In den Hauptversammlungen spürt man, glaube ich, sehr gut, was unsere DNA ist: Da wird weniger von Profit gesprochen. Vielmehr geht es um die Energiezukunft und den Ausbau der Erneuerbaren. Das fordern auch unsere Eigentümer von uns ein.

Also doch eine Öko-Bewegung?

Aichberger: Wir haben im vergangenen Jahr überlegt, was uns als Marke eigentlich ausmacht. Grün und nachhaltig zu sein, das behauptet ja fast schon jeder von sich. Der Öko-Gedanke spielt bei uns natürlich eine entscheidende Rolle. Wir haben nochmal nachgeschärft und uns etwa entschlossen, Neukunden kein Gas mehr anzubieten. Das hat in der Raumwärme ein klares Ablaufdatum. Dazugekommen ist bei uns der Fairness-Gedanke: fair zu den Menschen und fair zum Planeten.

Was unterscheidet die oekostrom AG von den großen Landesversorgern und von Billiganbietern?

Aichberger: Erstens gibt es uns schon recht lange, nämlich fast ein Vierteljahrhundert. Wir sehen uns also als einen stabilen Faktor auf diesem Markt und das unterscheidet uns klar von schnellen Billigangeboten. Letztes Jahr sind etwa fünf Teilnehmer einfach vom Markt verschwunden. Das waren Anbieter, die erst recht kurz am Markt waren. Zweitens unterscheidet uns der Unabhängigkeitsgedanke: Unsere Preisanpassungen erfolgen nach Notwendigkeiten, die uns der Markt vorgibt und nicht unbedingt nach Wahlterminen. Und wir haben die Energiezukunft in unserem Namen und unserer DNA. Das heißt, es ist ein Unterschied, wie abhängig man im Energiemix von den Fossilen ist. In Zeiten der Krise hat man gesehen, dass unser hochwertiger, zertifizierter Strom im Preis stabil bleibt. Das hebt uns vom restlichen Markt ab. Wir sind außerdem sehr werteorientiert, wir haben einen Sendungsauftrag und wir wollen tatsächlich, dass es schneller geht mit dem Umbau des Energiesystems.

Sind Sie also auf einer „Mission“ oder gar „missionarisch“?

Aichberger: Nein, auf keinen Fall. Wir sind eine Firma, eine Aktiengesellschaft. Wir bewegen uns in der Wirtschaft und agieren dort professionell und auch erfolgreich. Missionarisch sind wir nicht, aber die Klima- und Energiepreiskrise ist schon ein Weckruf für die Gesellschaft, dass manches hier nicht richtig läuft. Und da gibt es gerade im Bereich Energie, von dem wir so abhängig sind, Lösungen. Wir wären als Land sehr wohl in der Lage, uns schnell in eine bessere Position zu bringen. Da werde ich vielleicht sogar schon missionarisch, weil es sehr ärgerlich ist, dass man da diese Chancen nicht nutzt, sondern lange rumdiskutiert und zu wenig ins Tun kommt.

Zwei Windräder mit jeweils 2 Megawatt Leistung und eine PV-Anlage mit 350 Megawatt betreibt der Ökostromanbieter derzeit in Niederösterreich. Foto: Max Manz

In Niederösterreich sind Sie verhältnismäßig ein kleiner Player: zwei Windräder und eine 350 kWp Freiflächen-PV-Anlage. Haben Sie Ausbaupläne?

Aichberger: Wir entwickeln laufend Projekte im Wind- als auch im Photovoltaik-Bereich. In Niederösterreich könnten nächstes Jahr schon einige Projekte umgesetzt werden. Da tut sich einiges. Was die Bundesländer jedoch angeht, bleiben alle im Ausbau hinter den EAG-Zielen zurück. Das Erneuerbare Ausbaugesetz sieht vor, dass wir bis 2030 zumindest einmal den gesamten Strom erneuerbar machen müssen. Das heißt für Niederösterreich, dass wir bis zum Jahr 2030 400 Megawatt Leistung beim Wind ausbauen müssen. Im Moment zielt man aber auf 250 – das ist einfach zu wenig. Das technische Potenzial wäre irgendwo über 1.000 Megawatt, die Ambition ist noch zu gering. Da geht es auch um Zonierungen, bei denen das Land NÖ gefordert ist.

Es gibt Kunden, die einen „Float”-Tarif wählen, um von den aktuell günstigen Marktpreisen zu profitieren. Ist das schlau?

Aichberger: Wenn man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, ist es im Moment schlau. Wir haben unseren Floater im Vorjahr einmal vom Markt genommen, weil er eben bei steigenden Preisen überhaupt keine schlaue Option ist. Im August und September 2022 gab es Spitzen von 1.000 Euro am Spotmarkt. Da hat man viel für den Strom bezahlt. Jetzt, wo die Preise runtergehen, ist so ein Tarif schlau. Aber Sie müssen bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen. Floater-Tarife sind derzeit günstiger als Fixpreis-Tarife. Wir haben unseren Floater wieder ohne Bindung aufgelegt. Ich empfehle, keine Bindung bei einem Floater einzugehen. Das kann böse enden, wenn man vom Versorger nicht gut informiert wird.

Für das Lesen von Strom- und Gas-Rechnungen braucht es fast schon ein Hochschulstudium. Warum ist das so kompliziert?

Aichberger: Es ist kompliziert. Vor allem die Teuerungshilfen, wie etwa die Strompreisbremse, haben die Sache nicht einfacher gemacht. Mittlerweile reicht ein Studium nicht mehr: Sie brauchen einen Professor. Wir bemühen uns extrem, es transparent zu machen. Auch da erkennt man die Unterschiede zwischen Versorgern. Wenn das Thema gut erklärt wird, ist es schon nachvollziehbar.

Im Nationalrat wurde in der Vorwoche eine Novelle zum EWOG (Elektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetz) beschlossen, die Energieanbieter verpflichtet, Kunden besser zu informieren. Was kommt da und wie wirkt sich das aus?

Aichberger: Die Novelle ist noch frisch. Wesentlich ist einerseits diese Beratungsverpflichtung gegenüber den Kunden, die festgeschrieben und nochmal deutlich ausgeweitet wurde. Da sind zumindest die Inhalte definiert. Was diese Beratungspflicht de facto bedeutet und was von der E-Control dann als Standard gesehen wird oder nicht, das wird sich erst in der Umsetzung zeigen. Das kann ich noch nicht beurteilen. Was die Meldepflichten gegenüber der Regulierungsbehörde betrifft, das sehe ich unproblematisch.

Es gab die Einwände, dass die Meldepflichten für kleine Energielieferanten zu viel Aufwand wären.

Aichberger: Wir haben dadurch, dass wir zertifizierten Strom anbieten, sowieso stärkere Anforderungen an die Meldepflichten. Das ist schon handhabbar. Wir werden jetzt nicht durch den Rechnungshof geprüft, aber unser Wirtschaftsprüfer schaut sich zum Beispiel auch genau an, wie wir mit der Stromkennzeichnung umgehen. Die Meldepflichten werden vor allem mehr Transparenz in das Thema Energie bringen. Das tut uns allen gut.

Die oekostrom AG fordert vom Bund eine zweiprozentige Flächenwidmung für Windräder in Österreich. Foto: Thomas Kirschner

Sie fordern vom Bund, dass zwei Prozent der Fläche in Österreich für Windräder gewidmet werden und die Genehmigungsverfahren auf zwei Jahre beschränkt werden. Die Ausbauziele reichen Ihnen also nicht?

Aichberger: Ja, absolut. Erstens erreichen wir sie nicht, weil die Ausbauziele der Bundesländer ungefähr bei 55 Prozent von dem, was im EAG als Ziel drinnen steht, liegen. Zweitens müssen wir ein Interesse haben, dass wir schneller sind. Wenn diese zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie zur Verfügung stehen würden, könnten wir fast 90 Terawattstunden Strom mit Windenergie erzeugen. Das ist der Energieinhalt, den wir momentan in Form von Gas importieren, den wir aber hier im Land produzieren könnten. Stattdessen überweisen wir jedes Jahr Milliarden ins Ausland, mit denen auch Kriege finanziert werden. Außerdem ist Windkraft die Technologie mit dem geringsten Flächenverbrauch.

Die vergangene Heizperiode war mit den Marktverwerfungen bei Strom und Gas sehr turbulent und kostspielig. Was erwarten Sie sich für den Winter 2023/24?

Aichberger: Im Moment ist die Befürchtung weniger der nächste Winter, sondern wie wir aus dem Winter herauskommen. Vor einem Jahr hatten wir aber noch keine gefüllten Gasspeicher wie heute. Österreich ist zwar immer noch sehr stark von russischem Gas abhängig, aber die EU-Länder in Summe haben es geschafft, sich stark zu diversifizieren – auch was die Anbieter angeht. Der letzte Winter war sehr mild, da hatten wir extremes Glück und es wurde weniger verbraucht. Die Frage wird sein, wie stabil das ist. Man geht auch davon aus, dass Industrie durchaus abgewandert ist. Es ist offen, wie weit die Preise sinken müssen, damit der Verbrauch wieder mehr anzieht. Und dann wird es eben darauf ankommen, wie kalt der Winter wird. Wird es heuer ein sehr heißer Sommer, könnten gegen Spätsommer durchaus Verbrauchsspitzen entstehen. Im Frühjahr 2024 könnte es etwa nach einem sehr kalten Winter und einem wieder anspringenden industriellen Verbrauch mit der Versorgungssicherheit wesentlich schlechter ausschauen als jetzt. Wir sind aber sehr zuversichtlich. Wenn es normal weiterläuft, dann bewegen wir uns eher in Richtung Entspannung. Wir sehen auch bei der Inflation, dass die Teuerung nicht mehr so energiepreisgetrieben ist, wie sie schon einmal war. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Die Preise können nochmal hochgehen. Aktuell gehen wir aber davon aus, dass wir nächstes Jahr ungefähr bei einem stabil höheren Energiepreis rauskommen, der wahrscheinlich ungefähr beim Doppelten vom Energiepreis vor der Krise liegt.

Strom- und Gaspreis hängen ja auch zusammen. Das heißt, wenn diese letzte russische Pipeline durch die Ukraine kaputt geht, haben wir ein massives Problem, oder?

Aichberger: Ich bin keine Gasexpertin, aber im letzten Jahr haben wir gesehen, dass die angekündigten Katastrophen nicht eingetroffen sind. Es ist gut, dass wir nicht nur einen österreichischen Markt, sondern auch einen europäischen Markt haben. Das zeigt auch, wie wichtig diese Vernetzung miteinander ist. Ich bin zuversichtlich, auch wenn wir in Österreich genau von dieser einen Pipeline abhängen, dass wir uns in Europa helfen werden.

In Parndorf (Burgenland, Bezirk Neusiedl) hat die oekostrom AG Anfang Juni das "Repowering" ihrer sieben Windräder abgeschlossen: Die Gesamtleistung wurde dadurch von 40 auf 70 Gigawattstunden erhöht. Foto: Thomas Kirschner

Die Großhandelsmarktpreise bei Strom und Gas ziehen nach dem Rekordhoch im Herbst und einem starken Rückgang jetzt wieder etwas an. Auch die Terminmarkt-Preise. Wie viel Angst und Risiko sind da eingepreist?

Aichberger: Eingepreist wird da eine Risikoeinschätzung, wie sich die Energiepreise künftig entwickeln werden. Im Sommer 2021 hatten wir einen Strompreis von 50 Euro pro Megawattstunde. Das ist meiner Meinung nach viel zu billig, weil man damit keine erneuerbaren Kraftwerke errichten kann. Energie war lange Zeit zu günstig. Letztes Jahr hatten wir Rekordspitzen von 600 Euro und mehr für die Megawattstunde Strom gesehen. Das ist wiederum viel zu teuer. Momentan liegen wir bei 100 Euro am Spotmarkt und wir erwarten für 2024 etwa 150 Euro an den Terminmärkten. Da stecken also noch 50 Euro „Angst“ drinnen, nämlich die Differenz zwischen dem, wie viel der Strom aktuell kostet, und dem, was man glaubt, dass er in Zukunft kostet. Wenn alles gut läuft, dann gibt es keinen Grund, warum nächstes Jahr teurer sein sollte als aktuell.

Sie haben Anfang 2022 den steirischen Kleinwasserkraft-Betreiber MeinAlpenstrom übernommen. Ist das reine Kulturpflege oder macht das wirklich einen Unterschied in der Stromproduktion?

Aichberger: MeinAlpenstrom hatte keine eigenen Kraftwerke, sondern Lieferverträge mit Kraftwerken. Ja, das macht schon einen substanziellen Anteil aus. Vor allem hat Wasserkraft im Strommix einen großen Vorteil. In Laufkraftwerken kann man diese Wasserkraft ein Stück weit steuern. Insofern leisten Wasserkraft und auch Kleinwasserkraft schon einen Beitrag. Aus ökologischer Sicht ist das Ausbaupotenzial in Österreich allerdings nicht mehr da. Es zahlt sich nicht mehr aus, in neue Wasserkraft zu investieren, weil die meisten Flüsse schon verbaut sind und weil Wasserkraft in der Entwicklung noch länger als Windkraft dauert. Die Übernahme der MeinAlpenstrom war gut. Sie war ein Grund, warum wir unsere Preise nicht so stark erhöhen mussten, weil wir eben ein gutes Portfolio an Energie einkaufen konnten.

Links