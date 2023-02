„Geld tanken“ ist vorerst passé

Werbung

Überrascht und teilweise erbost reagierten einige Tankkunden und Gewerbetreibende, die bisher nicht nur ihr Kraftfahrzeug bei OMV-Tankstellen mit Sprit, sondern auch ihr Portemonnaie mit Bargeld auffüllten. Einige schauten exklusiv vorbei, um grundlegende Bankgeschäfte zu erledigen. Das ist seit heuer nicht mehr möglich.

Wie Ende Dezember 2021 angekündigt wurde, haben die Erste Group und OMV ihre 2010 paktierte „strategische Partnerschaft“ mit dem Bankservice in bundesweit rund 170 OMV-Tankstellen mit Viva-Shops nicht mehr verlängert. Seit Jahresanfang werden sukzessive die Bankserviceautomaten abmontiert. Niederösterreichweit sind laut OMV 45 Tankstellen betroffen.

Grund für das Aus sei eine seit Jahren rückläufige Zahl der Ein- und Auszahlungen an den Geldautomaten in den OMV-Tankstellen. „Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch weiter verstärkt. Daher haben wir uns entschieden, die Kooperation mit Ende 2022 zu beenden“, sagt eine Erste Bank-Sprecherin. Als Beschleuniger dürfte auch der Trend zu bargeldlosem Bezahlen und einem sinkenden Bargeldbedarf gewirkt haben. Die Erste Bank will jedenfalls zur Bargeldversorgung, wo nötig, das eigene Bankomatnetz erweitern und mit „Stand-Alone“-Geräten ergänzen. In NÖ betreibt die Erste Bank 20 Filialen, die Sparkassen 161.

Ob die Automaten ein Minus-Geschäft waren, wollte niemand der Vertragspartner kommentieren. Lediglich, dass viele Faktoren wie Kundenfrequentierung, Kosten für Miete und Sicherheit für Standortentscheidungen ausschlaggebend seien, so die Erste Bank.

Die OMV will „in naher Zukunft“ mit dem Zahlungsdienstleister Mastercard wieder Bargeldbehebungen in ihren Tankstellen ermöglichen, beim Bezahlen an der Kassa mit Bankomatkarte, „wie man es als gängiges Modell bereits kennt“, so ein OMV-Sprecher. Das Einzahlen von Bargeld werde aber nicht mehr möglich sein.