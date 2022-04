Ybbs-Persenbeug: Turbinen-Tuning auf der Zielgeraden

Werbung

Mit dem Einheben der letzten von insgesamt sechs neuen Turbinen ist ein wichtiger Meilenstein im Projekt Ybbs2020 erreicht. Das neue Laufrad wiegt 113 Tonnen und musste vom Portalkran mit größter Präzision eingehoben werden. Trotz der enormen Größe von 7,4 Metern bleibt nur ein millimetergroßer Spalt zwischen Turbine und Schacht.

Spektakuläre Schwerlast-Hübe gehören für die Mannschaft des Donaukraftwerks Ybbs-Persenbeug mittlerweile zur jährlichen Routine. Die wertvolle Last muss trotz ihrer enormen Masse im Zeitlupentempo abgesetzt werden. Die Koordination zwischen Verbund-Montageteam und Kranfahrer ist entscheidend. Trotz großer Erfahrung ist auch im sechsten Durchgang Konzentration gefragt.

Das Laufrad ist eine internationale Kooperation mit hoher heimsicher Wertschöpfung. Der Roh-Guss der Flügeln stammt aus Finnland, die Konstruktion aus Graz. Zusammengebaut wurde das Kaplan-Laufrad vor Ort in Ybbs von der Montagemannschaft des Verbund.

144-Millionen-Euro-Investition

Durch die Investition von 144 Mio. Euro wird durch das Projekt die Revitalisierung aller sechs Maschinensätzen die Erzeugung um mehr als 77 Mio. Kilowattstunden (kWh) auf in Summe 1,4 Mrd. kWh erhöht und die Zuverlässigkeit nochmals verbessert. Die sechs alten Kaplan-Turbinen werden ausgetauscht, die Generatoren modernisiert, Leittechnik und Steuerung verbessert. Die Effizienzsteigerung von 6 Prozent entspricht dem Jahresstromverbrauch von 22.000 Haushalten.

Die Maßnahmen am bestehenden Kraftwerk Ybbs-Persenbeug ermöglichen – ohne baulich in die Umgebung eingreifen zu müssen – die Stromerzeugung aus Wasserkraft signifikant zu steigern und damit jährlich zusätzlich 62.000 Tonnen an CO2-Emissionen einzusparen.