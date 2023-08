JW NÖ fordert: „Die steuerliche Belastung muss endlich sinken“

Wie im Vorjahr fällt der Tax Freedom Day heuer auf den Marien-Feiertag. Der 15. August markiert den ersten Tag im Jahr, ab dem die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihr eigenes Geldbörserl arbeiten.

„Eine so hohe Steuerbelastung hat weitreichende Folgen für die niederösterreichischen Unternehmen, die diese Steuern und Abgaben sehr hart treffen. Leider herrscht hier absoluter Stillstand, es gibt keine Verbesserung seit dem Vorjahr. In Hinblick auf die Zukunftschancen der jüngeren Generationen muss die hohe steuerliche Belastung sinken — so schnell wie möglich“, fordert Katharina Alzinger-Kittel, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft Niederösterreich (JW NÖ), via Presseaussendung.

Zwei Drittel der Jungunternehmerinnen und -unternehmer halten es für notwendig, dass im Bereich Steuern gehandelt wird. Das zeigt das kürzlich veröffentlichte Konjunkturbarometer des Market-Instituts. Konkret fordern 87 Prozent niedrigere Lohnnebenkosten, 73 Prozent wünschen sich eine Ausweitung der Steuerbefreiung von Überstunden. „Das sind entscheidende Punkte, die dazu beitragen könnten, den Tax Freedom Day in Zukunft früher verkünden zu können. Eine steuerliche Entlastung ist der beste Hebel, um der Wirtschaft zum Aufschwung zu verhelfen“, sagt Alzinger-Kittel.

JW-NÖ-Landesvorsitzende Katharina Alzinger-Kittel Foto: Michaela Habinger

Vor dem Hintergrund des verstärkten internationalen Wettbewerbs und des Arbeitskräftemangels sei die steuerliche Entlastung ein entscheidender Faktor für Niederösterreich als Arbeits- und Wirtschaftsstandort.

Mit einer Steuerlast der Lohn- und Lohnnebenkosten von 46,8 Prozent liegt Österreich im OECD-Ländervergleich über dem Durchschnitt (34,6 %). Nur Belgien (53 %), Deutschland (47,9 %) und Frankreich (47 %) haben eine höhere Belastung der Arbeitseinkommen als Österreich.