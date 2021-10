"Business, Technik, Digital - ab in den Technik-Himmel!" konnte von Besucherinnen im WIFI St. Pölten und auch digital besucht werden. Eröffnet wurde die Veranstaltung von WKÖ-Vizepräsidentin und Bundesvorsitzende Martha Schultz, Landesrat Jochen Danninger, Landesvorsitzende Vera Sares und vom Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich Wolfang Ecker. "Unternehmerinnen in Niederösterreich sind wirklich toll - wir sind wirklich gut drauf", so Danninger. Betont wurde jedoch der Personalmangel in diversen technischen Branchen, in Zukunft soll der Fokus auf Lehrlingsausbildungen im technischen Bereich gelegt werden.

Im Mittelpunkt des 44. Unternehmerinnen Forum stand das Thema "Frauen in der Technik". Besondere Aufmerksamkeit galt zum einen der Keynote Speakerin Johanna Pirker - sie ist eine Pionierin im Bereich Informatik - und zum anderen den ausgezeichneten Damen beim Unternehmerinnen Award 2021.

Forbes "30 under 30"

Die junge Informatikerin Johanna Pirker schaffte es im Jahr 2018 in die Ausgabe der Forbes Europe in die Liste "30 under 30" im Bereich Wissenschaft. Johanna Pirker ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Leistungen in den Forschungsbereichen Computerspiele, Virtual Reality und Data Science. In ihrer Keynote gewährte Johanna Pirker einen Einblick in die Welt des Gamings und erklärte, dass der typische Gamer kein 12- jähriger Junge im Keller der Eltern ist, sondern dass er oder auch sie, denn die Hälfte der Gamer sind Frauen, durchschnittlich ein Alter von 31 Jahren hat, sportlich aktiv ist, gern in die Natur geht und ein ganz normales Leben neben dem Gaming führt. "Das tolle am Gaming ist, dass man in andere Rollen schlüpfen kann und so sensibilisierter für Situationen im realen Leben wird", so Pirker.

Unternehmerinnen Award 2021

Am diesjährigen Unternehmerinnen Award wurden vier von fünf Frauen in diversen Kategorien ausgezeichnet. Zu den glücklichen Damen zählten:

Barbara Schmidl: Wachauer Laberln aus Damenhand

Martina Giczy: Nachhaltiger Genuss

Marietta Babos: Finanzwissen für Frauen

Margit Leidinger: Pflege für Baudenkmäler