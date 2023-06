„Roboter sind das Power-Tool der Zukunft“

Computerchips, Roboter, die die Arbeit der Menschen übernehmen, und Digitalisierung in allen Bereichen. Genau so wird unsere Zukunft aussehen beziehungsweise ist sie bereits in vielen Bereichen zur Gegenwart geworden. Beinahe jedes elektronische Gerät, das man heutzutage benützt, enthält einen Computerchip. Vom Handy über den Toaster bis hin zum Autoschlüssel, all diese Geräte benötigen einen Chip. Dabei ist es nicht selten, dass dieser aus österreichischer Produktion kommt. Das Unternehmen „Infineon“ in Villach in Kärnten ist eines der forschungsstärksten Unternehmen im Land und hat im vergangenen Jahr etwa neun Milliarden Computerchips produziert. Seit der Corona-Pandemie herrscht jedoch weltweit ein Chip-Mangel.

Die Chips werden allerdings nicht aus menschlicher Hand produziert. Dadurch, dass Chips nur wenige Mikrometer groß sind, kann eine derartige Präzision von Menschen nicht mehr gewährleistet werden. Stattdessen arbeiten Roboter an den vielseitig einsetzbaren Computerchips. Um die Sicherheit der Arbeit mit Robotern zu gewährleisten, müssen regelmäßige Tests und viel Forschungsarbeit durchgeführt werden. Das passiert beispielsweise im Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt. Im Rahmen einer zweitägigen Exkursion der Wirtschaftskammer Niederösterreich besuchte eine Delegation von niederösterreichischen Unternehmen die Firmen „Infineon“ und „Silicon Austria Labs“ in Villach sowie den Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt.

Lieferengpässe bei Computerchips machen NÖ-Unternehmen zu schaffen

Abgesehen von der Lieferung von einzelnen Bauteilen hat Niederösterreich bislang noch nicht viel mit der Erzeugung von Computerchips zu tun. Für die Herstellung ihrer Produkte sind diese aber in der heutigen Zeit nicht wegzudenken. Bei der Exkursion hatten niederösterreichische Unternehmerinnen und Unternehmer die Möglichkeit, sich über die Herstellung und die Funktion der Chips zu informieren und Kontakte auszutauschen. Neben Unternehmen aus Wien und der Steiermark waren aus Niederösterreich die Firmen dormakaba Austria, Haumberger Fertigungstechnik, INDAT, KSG Austria, MAPEI Austria, MAPAG Materialprüfung, MSW, Schmid Industrieholding, Schmid Schrauben Hainfeld, Sorex Wireless Solutions, Ultimate Europe Transportation Equipment und Wittur Austria bei der Besichtigung der Unternehmen vertreten.

Obwohl in Niederösterreich zwar keine Chips hergestellt werden, ist die Industrie stark abhängig von deren Lieferungen. Das Unternehmen „Sorex“ braucht sie etwa für ihre digitalen Türschlösser, in denen Computerchips verbaut sind. Die Firma „INDAT“ verfügt über jahrelange Erfahrung im Bereich der Robotik, in welchem Chips ebenfalls nicht mehr wegzudenken sind. Und auch alle anderen Firmen sind allein durch die Verwendung von Diensthandys in ständigem Kontakt mit Computerchips.

Während der Corona-Pandemie kam es weltweit zu Versorgungsproblemen und Lieferengpässen bei Halbleitern, da die zunehmende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft die Nachfrage sprunghaft ansteigen ließ und Hersteller die gestiegene Nachfrage nicht bedienen konnten. Viele Unternehmen, etwa in der Automobilindustrie, mussten ihre Produktion drosseln oder ganz einstellen. Das Unternehmen Porsche zum Beispiel liefert seine Autos zurzeit oft mit nur einem Schlüssel aus, da es bei den notwendigen Chips zu Lieferproblemen gekommen ist.

Aber auch die Verwendung von Robotern wird in Niederösterreich immer mehr zum Thema, vor allem im technischen Bereich. Arbeiten, die nicht mehr per Hand durchgeführt werden können, werden zukünftig von Robotern oder Maschinen übernommen werden. Passend dazu bietet das WIFI Niederösterreich auch zahlreiche Kurse und Angebote zum Thema „Robotik“ an. Mehr dazu hier: Robotertechnik-Ausbildung | WIFI Niederösterreich

Kollaborative Roboter sollen sichere Zusammenarbeit mit Menschen ermöglichen

Neben Computerchips sind auch Roboter nicht mehr aus der Industrie wegzudenken. Wenn man über Roboter spricht, muss man zwischen industriellen und kollaborativen Maschinen unterscheiden. Die industriellen Roboter sind in ihrer Anwendung nicht ganz ungefährlich. Sie können noch nicht auf Zusammenstöße oder Einklemmungen reagieren und können so menschliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefährden. Ein kollaborativer Roboter hingegen reagiert zum Beispiel auf eine plötzliche Berührung des Menschen und zieht sich aus Sicherheitsgründen bei einem Zusammenstoß auch ein paar Zentimeter zurück. Mit dieser Funktion soll vermieden werden, dass bei der Arbeit mit Robotern etwa die Hand eingeklemmt wird. Die industriellen Roboter hingegen müssen mit einem großen Sicherheitsabstand bedient werden.

Dieser Roboter hat gelernt, Wörter, die man ihm vorgibt, zu schreiben. Greift man aber, wie auf dem Bild zu sehen ist, ein, stoppt er sofort und zieht sich zurück. Foto: Marlena Schilling

Damit die kollaborativen Roboter immer auf dem neuesten Stand bleiben, bedarf es einer Menge an Forschungsarbeit. In einem Forschungsinstitut, das seinen Sitz im Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt hat, wird genau an diesen Funktionen geforscht. „ROBOTICS – Institut für Robotik und Flexible Produktion“ beschäftigt sich mit Industrie-Robotersystem-Technologien und Produktionsautomatisierung. Dort wird mit den Robotern trainiert und ihnen Fähigkeiten, wie etwa das Zusammenbauen von Maschinenteilen und das Schreiben des eigenen Namens, beigebracht. „Roboter sind das Power-Tool der Zukunft“, ist sich Anton Scheibelmasser vom Joanneum Research Center, das seinen Sitz unter anderem im Lakeside Park hat, sicher.

Dieser industrielle Roboter hingegen kann bei einem Fehler unter Umständen sogar die Wand durchbrechen. Daher dürfen Menschen bei der Bedienung nicht zu nahe an den Roboter kommen und müssen außerhalb des Zauns bleiben. Foto: Marlena Schilling

Forschung steht an höchster Stelle

Ebenso geforscht wird in den „Silicon Austria Labs“ in Villach. Hier wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Es wird beispielsweise versucht, Mikrochips auf nachhaltige Materialien wie Holz oder Papier zu drucken. Besonders die „Silicon Austria Labs“ stehen als anwen­dungs­ori­en­tierter Forschungs­partner zur Verfü­gung und decken von der Idee bis zur Inno­va­tion die gesamte Entwick­lungs­kette ab. Oft arbeiten diese auch mit dem Halbleiterhersteller „Infineon“ zusammen.

Das Unternehmen „Infineon Austria“ hat seinen Hauptsitz in Villach. Dort werden energieeffiziente Halbleiter, auch „Energiesparchips“ genannt, hergestellt, die das Ziel haben, Energie effizient zu erzeugen, zu wandeln und zu übertragen. Der Standort in Villach vereint Forschung, Entwicklung, Fertigung und globale Geschäftsverantwortung. Im Jahr 2022 wurden dort rund 9,4 Milliarden Chips gefertigt. In der Fertigung werden ausschließlich modernste Roboter und Maschinen verwendet. Menschen sind in der Produktion der Chips als Steuerungs- und Überwachungsorgan im Einsatz. Die Chips werden in einem sogenannten „Reinraum“ erzeugt. In diesem ist die Luft deutlich reiner als im Krankenhaus-OP, denn kleinste Staubkörnchen stören die hochsensiblen Mikrochips. Um einen störungsfreien Raum zu gewährleisten, wird die Luft durchgehend durch den Boden abgesaugt und die Fachkräfte tragen eigene Raumanzüge.