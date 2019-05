Um der niederösterreichischen Wirtschaft ebenso wie der heimischen Forschungslandschaft die bestmöglichen Rahmenbedingungen bieten zu können, plant ecoplus auch 2019 beträchtliche Investitionen – sowohl in die Wirtschaftsparks als auch in die Technologie- und Forschungszentren.

„Das Investitionspaket umfasst rund 37 Millionen Euro, die unter anderem in Infrastruktur- und Erweiterungsprojekte der Wirtschaftsparks fließen oder in den Ausbau beziehungsweise den Bau von Technologie- und Forschungszentren investiert werden. Dieses Investi tionsprogramm ist ein wichtiger Beitrag, um den Wirtschafts- und Forschungsstandort Niederösterreich nachhaltig und langfristig im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu positionieren“, erklärt ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

„Alleine in den ecoplus Wirtschaftsparks IZ NÖ-Süd, Ennsdorf, Wolkersdorf und im Beteiligungspark A5 Mistelbach-Wilfersdorf werden 2019 mehr als 21 Millionen Euro investiert. In den vergangenen fünf Jahren wendete ecoplus rund 74 Mil lionen Euro für Immobilien und Infrastrukturmaßnahmen zum Ausbau der Wirtschaftsparks auf“, berichtet ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

In den 18 Wirtschaftsparks, die von ecoplus im Eigentum oder in Beteiligung betrieben werden, sind aktuell mehr als 1.000 nationale und internationale Firmen mit rund 21.800 Mitarbeitern angesiedelt. Ein besonderes Angebot in den Wirtschaftsparks sind individuelle Mietobjekte, die ecoplus entsprechend den Bedürfnissen und Vorstellungen der Mieter errichtet.