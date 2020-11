Test-Möglichkeit für Arbeitnehmer jetzt in ganz NÖ .

Nach Pilotprojekt in Mödling wird das Angebot erweitert. An Pop-up-Teststraßen direkt bei Betrieben sowie fixen Teststraßen in Ybbs (Bezirk Melk) und Pottschach (Bezirk Neunkirchen) werden Arbeitnehmer auf das Coronavirus getestet.