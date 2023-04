Der Sommerurlaub kostet heuer um mindestens 10 Prozent mehr

Werbung

Das Reisen wird heuer teurer. Nicht nur bei Urlauben im Ausland, sondern auch innerhalb von Österreich steigen die Preise merklich an. Sabine Riedl, Fachgruppenobfrau von der Sparte Reisebüro bei der Wirtschaftskammer Niederösterreich, schätzt die Preissteigerung auf mindestens 10 Prozent. „Dieses Jahr spielen ganz viele Faktoren bei der Preissteigerung mit. Bei den Flügen ist das Kerosin teurer geworden, durch den Personalmangel in der Hotelbranche sind die Kollektivverträge höher geworden, bei Busreisen ist natürlich das Benzin teurer und viele weitere Faktoren spielen da mit“, erklärt Riedl. Trotzdem hält das die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nicht auf, eifrig ihre Reisen zu buchen.

Griechenland wird im Reisebüro am häufigsten gebucht

„Durch die Pandemie wollen die Leute endlich wieder reisen. Wie immer zieht es die meisten Österreicherinnen und Österreicher nach Griechenland. Aber auch die Österreich-Reisen sind schon gut gebucht“, sagt Riedl. Die Kapazität habe zwar noch nicht die von 2019, also vor der Pandemie erreicht, aber man sei auf einem guten Weg.

Auf Last-Minute-Angebote sollte man heuer nicht zuwarten

Als Tipp, auch um zu sparen, empfiehlt die Reise-Expertin: „Früh buchen!“. Wer seinen Urlaub bereits zeitig fixiert, kann damit einiges an Geld sparen. „Last-Minute-Rabatte“ wie es sie sonst immer gibt, soll es heuer nur sehr wenige geben. Zwar kann es zwischendurch immer wieder zu Ermäßigungen kommen, darauf zählen sollte man aber trotzdem nicht. Sonst rät Riedl, in andere Länder auszuweichen. „Bulgarien und die Türkei aber auch Tunesien und Ägypten bieten sich dafür gut an. Dort sind die Preise noch leistbar und man spart sich einiges an Geld“, rät Riedl.