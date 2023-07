Immer mehr Landsleute sparen sich beim Auswärts-Essen den Kaffee

Die Hälfte der Ferien ist bald vorüber. In den Tourismusbetrieben läuft das Geschäft gut, wie eine Bestandsaufnahme der NÖN zeigt. Zwar gibt es noch keine genauen Zahlen, doch „bisher ist die Buchungslage zufriedenstellend“, sagt der Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), Walter Schmalwieser. Trotz kleinerer Herausforderungen aufgrund der Wetterlage, ist die Nachfrage im niederösterreichischen Tourismus weiterhin hoch.

Damit setzt sich der Trend fort, der bereits vor den Sommerferien begann: Da hatten alle sechs Tourismusdestinationen Niederösterreichs schon ein Plus gegenüber dem Vorjahr erzielt. Die Destination Donau Niederösterreich verzeichnete sogar schon mehr Nächtigungen als im Vorkrisenjahr 2019. Die Teuerung macht sich bisher im Tourismus also noch nicht stark bemerkbar. Anders sieht es in der Gastronomie aus.

„In der Gastronomie merkt man die Teuerung mittlerweile punktuell. Zwar gehen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher weiterhin gerne essen, jedoch wird etwa teilweise auf den Kaffee nach dem Essen verzichtet“, berichtet Schmalwieser.