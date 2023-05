ÖBB hebt Ticketpreise um 5,8 Prozent an

Zugfahren wird ab Juni teurer. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) heben mit 11. Juni 2023 ihre Ticketpreise in der 1. und 2. Klasse um 5,8 Prozent, heißt es in einer Aussendung. Das dynamische Preissystem bleibe bestehen, sprich: je früher die Tickets gekauft werden, desto billiger sind sie. Die nächste Anpassung der Preise werde frühestens im Sommer 2024 erfolgen. Der Kostendruck mache die Erhöhung nötig, sie liege aber dennoch unter der Inflationsrate, so die ÖBB.

Auf NÖN-Anfrage berichtet der Pressesprecher des Verkehrsbund Ostregion (VOR), Georg Huemer, dass es beim VOR vorerst zu keinen Preisänderungen kommen wird. „Man kann nicht ausschließen, dass es in Zukunft nicht doch Änderungen geben wird, aber im Moment ändern sich unsere Preise nicht“, so Huemer.