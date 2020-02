Seit 2001 gibt es die gemeinnützige Organisation Österreichischer Verband Financial Planners bereits. Jetzt bietet der Verein mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wirtschaft und Forschung und des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der WU Wien Finanzbildung an Schulen an.

„Nun gibt es zwar zahlreiche Initiativen zur Finanzbildung, manche auch an Schulen, die aber immer von Organisationen mit einem gewissen Eigeninteresse durchgeführt werden. Wir als Verband Financial Planners haben uns dazu entschieden, einen anderen, anbieter- und produktneutralen Weg zu gehen, in Abstimmung mit dem Bundesministerium“, erklärt Otto Lucius, Gründer und Vorstandsbeauftragter für Finanzbildung des Österreichischen Verbandes Financial Planners.

Insgesamt wurden 60 Expertinnen und Experten gewonnen, die unentgeltlich ihr Wissen an Schülerinnen und Schüler weitergeben werden. Sie stehen ab Ende Februar zur Verfügung. Ende Jänner 2020 wurde in Wien die erste Lehrstunde an einer Handelsakademie im 22. Bezirk abgehalten.

11 der insgesamt 60 Finanzbildner sind aus Niederösterreich. Aktuell sei man mit der HAK Amstetten in Gesprächen zu einer Lehrstunde, heißt es vom Verband. Am 20. Februar tritt der Verband Financial Planners beim 7. Wiener Wirtschaftsdidaktik-Kongress auf. Hier rechne man, da rund 150 Pädagoginnen und Pädagogen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland erwartet werden, mit einer Zunahme der Anfrage auch aus Niederösterreich.

Infos unter: www.cfp.at