NÖN: Ein gutes Jahr ist seit Beginn der Coronakrise vergangen. Was hat sich seitdem in der NÖIndustrie verändert?

Thomas Salzer: Unsere jüngste Befragung hat gezeigt, dass unter den Betrieben wieder deutlich mehr Zuversicht herrscht. Die Unternehmen haben sich auf die neuen Herausforderungen eingestellt und viel unternommen, um die Mitarbeiter zu schützen. Wir haben die Präventionskonzepte schon lange vor der gesetzlichen Verpflichtung umgesetzt, um Kontakte im Betrieb und damit Ansteckungen so gut wie möglich zu reduzieren. In der NÖ Industrie wird seit Monaten sehr viel getestet und es gibt tatsächlich nahezu keine Ansteckungen in den Betrieben.

Sie haben mehrmals die Vorreihung von Schlüsselkräften bei der Covid-Schutzimpfung gefordert. Wer sind diese Schlüsselkräfte?

Salzer: Natürlich mussten schützenswerte Gruppen – also Ältere oder Hochrisikogruppen – vorher geimpft werden. Jetzt ist es aber wichtig, dass Fachkräfte, die viel auf Geschäftsreisen sind, drankommen. Da geht es nicht nur darum, Kunden zu besuchen und Montagen durchzuführen, sondern vor allem um den Schutz der Mitarbeiter, die in Länder reisen, in denen es kein so gutes Gesundheitswesen wie bei uns gibt. Die Industrie produziert für den Weltmarkt. Und auch wenn Kommunikations-Technologie viel ermöglicht – große Maschinen und Anlagen lassen sich nicht via Videokonferenzen verkaufen, montieren oder warten. Damit unsere Unternehmen im Spiel bleiben und Arbeitsplätze absichern können, müssen sie vor Ort sein und da ist uns die Sicherheit der Beschäftigten sehr wichtig.

Aufgrund der Krise gibt es so viele Arbeitslose wie schon lange nicht mehr. Ist das eine Chance für die Industrie, um den Fachkräftemangel einzudämmen?

Salzer: Leider kaum. Den Menschen, die jetzt auf Arbeitssuche sind, fehlen oft die für Jobs in der Industrie notwendigen Qualifikationen. Zusätzlich wurde die Lehrlingssuche erschwert, weil Tage der offenen Tür und Lehrlingsmessen nicht stattgefunden haben. Wir merken auch, dass es aufgrund der Aufstiegsklausel weniger HTL-Abbrecher gibt. Für die Industriebetriebe sind die HTL-Abbrecher aber wichtig, weil sie ein gutes Grundwissen für eine technische Lehrausbildung mitbringen. Insgesamt ist die Zahl der Lehranfänger im Vorjahr von 738 auf 635 zurückgegangen. Der Fachkräftemangel könnte sich noch als Bremsklotz für den Aufschwung entpuppen.

Was unternimmt die IV NÖ, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?

Salzer: Es gibt eine Vielzahl an Projekten, bei denen wir unterschiedliche Zielgruppen einbinden – dazu zählen natürlich Politik und Sozialpartner, aber auch Bildungseinrichtungen, Eltern und natürlich die Jugendlichen selbst. Im Herbst werden wir eine große Imagekampagne starten, denn vielen sind die Karriere- und Verdienstchancen in der Industrie immer noch nicht richtig bewusst. Gemeinsam mit der WKNÖ haben wir auch die Online-Plattform www.noeindustrie.at einem aufwendigen Relaunch unterzogen.

Welche Branchen sind bislang am besten durch die Krise gekommen und wo gibt es noch Probleme?

Salzer: Gut erholt haben sich die Kfz-Zulieferindustrie und die chemische Industrie, weil es hier global eine höhere Nachfrage gibt. In der Bauwirtschaft gibt es einen Auftragsboom, aber die rasant steigenden Rohstoffpreise und Materialengpässe könnten hier ein veritables Problem verursachen. Luftfahrtindustrie und Gastronomiezulieferer verzeichnen nach wie vor hohe Einbußen und sind weit weg vom Vor-Krisenniveau.

Was ist der wichtigste Lerneffekt aufgrund der Pandemie?

Salzer: Das Aufrechterhalten der Produktion unter schwierigen Bedingungen war wichtig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und viele Menschen in gut bezahlten Jobs zu halten. Wir sind den Mitarbeitern sehr dankbar für ihren Einsatz in dieser schwierigen Zeit. Die Krise hat aber auch gezeigt, dass wir in der Verwaltung bessere Vorbereitung auf Krisen benötigen und der Föderalismus dringend reformiert werden muss. Wir haben auch gesehen, dass wir dringend und rasch das Glasfasernetz ausbauen müssen und die Verwaltung, der Bildungs- und Gesundheitsbereich sehr großen Aufholbedarf im Bereich der Digitalisierung haben.

