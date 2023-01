SPAR belohnt Eier-Bauern in NÖ mit 34.900 Euro

Werbung

Zentrale Punkte des Eier-Programm sind laut SPAR der Einsatz gentechnikfreier Futtermittel, die Frische der Eier, höchste Hygienestandards, eine besonders gute Produktqualität und überdurchschnittliche Tierwohl-Standards. Unabhängige Kontrollinstanzen sollen dann regelmäßigen im Auftrag von der Supermarktkette alle Eier-Bauern und Eierlieferanten kontrollieren.

Alois Huber, der SPAR NÖ-Geschäftsführer erklärt dazu: „Für uns als in Niederösterreich verwurzeltes, zu 100 Prozent privates Familienunternehmen ist es ein großes Anliegen, die heimische Landwirtschaft zu fördern und den Kundinnen und Kunden erstklassige und hervorragende Ware anzubieten“.

Bis zu 1.600 Euro pro Betrieb

Rund 160 österreichische Legehennenbetriebe, werden im Rahmen des Programms jährlich kontrolliert und bekommen dann alle zwei Jahre eine Prämie. In ganz Österreich wurden so für die letzten zwei Jahre 173.000 Euro an die Betriebe ausgezahlt. Je Betrieb kann die Ausschüttung der Prämie bis zu 1.600 Euro betragen.