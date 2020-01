Flexible Büroausstattung mit Speisekammer, Kaffee-Ecke, Betriebsrestaurant oder von jedem etwas

Eine Kaffee-Ecke oder eine kleine Speisekammer ist eine sinnvolle Ergänzung zum notwendigen Geschirrspüler, Kühlschrank, Wasserkocher und Mikrowelle. Diese Standardartikel gehören in jedes Büro und sind dort auch in der Regel vorhanden. Ein stilvoll gestalteter Kaffeeschrank, der aus 3 Einzelschränken und 2 Schubladen besteht, stellt eine fantasievolle Erweiterung des Büroinventars dar. Dieser Kaffeeschrank, aus Officekit, ist ein neues Produkt von uns und nimmt alle erforderlichen Utensilien auf.

Betriebsklima verbessern mit exklusivem Betriebsrestaurant mit Catering

Mehrere Unternehmen teilen sich oft größere Bürogebäude und schaffen sich ein gemeinsames Betriebsrestaurant, das von allen Mitarbeitern genutzt werden kann. Auch deine Mitarbeiter werden eine solch willkommene Möglichkeit bestimmt gerne in Anspruch nehmen. Ein leckeres Mittagessen, das viele gemeinsam einnehmen, fördert den Zusammenhalt untereinander. In modernen Bürogebäuden mit Betriebsrestaurant sollte das Catering-Mobiliar von Officekit mit Beleuchtung nicht fehlen. Seine 5 Schränke, 3 Schubladen, 6 Holzkisten sind optimal aufeinander abgestimmt.

Empfangsgestaltung durch persönliche Betreuung oder voll digital

Eine Rezeption mit Empfangsdame, deren Aufgaben neben dem Empfang auch häufig Telefonservice, Postbearbeitung und Buchungen von Flugtickets beinhalten, kann mit einem Fünfsternehotel verglichen werden. Oft übernimmt ein persönlicher Empfang auch noch spezielle Aufgaben, wie etwa die Reinigung von Anzügen und anderen Kleidungsstücken zu veranlassen. Eine modernere und langfristig günstigere Variante des Empfangs ist voll auf digitaler Basis aufgebaut, mit Touchscreen, Lautsprecher und Mikrofon.

Räume für Meetings, Präsentationen und Besprechungen

Geeignete Räume für Meetings und Präsentationen sind dann notwendig, wenn oft Präsentationen abgehalten werden. Sie fördern die Ideenvielfalt. Ein moderner Besprechungsraum sollte als attraktiver Gemeinschaftsraum gestaltet sein. Ein solcher Raum, der mit einem fantasievollen Inventar ausgestattet ist, wird gerne genutzt und fördert die Inspiration. Werden häufig Präsentationen vor Mitarbeitern oder Geschäftspartnern abgehalten, ist ein dafür geeigneter Präsentationsraum notwendig. Ein großer Bildschirm, der auch über das Programm PowerPoint genutzt werden kann, sollte dann mit zum Inventar gehören.

Motivationsraum für kleinere Teams

Manche Unternehmen coachen ihr Personal zur Motivationssteigerung in Einzelgesprächen. Jeder Mensch ist in seiner individuellen Art von seinem Charakter her verschieden und geht auch anstehende Probleme mit unterschiedlichen Methoden an. Ein geschulter Motivationstrainer mit einer guten Menschenkenntnis kann hier viel bewirken. Als Ort für solche vertraulichen Gespräche genügt ein kleiner Raum von etwa 10 m2, der mit einem Tisch, einem Whiteboard, Flipchart und eventuell mit einem kleinen Fernseher ausgestattet ist.

Kleine, abgetrennte Räume zum Anrufen als Nischen, Telefonzellen und -häuser und zum Lösen von komplexen Problemen

Für wichtige Anrufe sollten störende Nebengeräusche durch andere Mitarbeiter vermieden werden. Hier sind kleine Nischen oder Telefonzellen ideal. Manchmal, wenn man besondere Herausforderungen bewältigen muss, für die man mehr Ruhe braucht, ist ein separater Raum, in den man sich mal vorübergehend zurückziehen kann, der ideale Zufluchtsort. Akustikschirme für Schreibtische sind eine gute Möglichkeit hierzu. Sie schaffen eine kleine Privatsphäre innerhalb des Arbeitsplatzes.

Komfortable Business Lounge für entspanntes Arbeiten oder informelle Gespräche

Manchmal tragen informelle Gespräche mit Mitarbeitern zu mehr Entspannung bei, was sich später positiv auf die Arbeitsmoral auswirkt. Ein geeigneter Ort hierfür ist eine Business Lounge, die nicht besonders ausgestattet sein muss und doch gemütlich ist. Ein solcher Nebenraum, der sich etwas abseits vom täglichen Geschehen und damit auch vom Terminstress befindet, ist ein geeigneter Ort, um auch mal auf persönliche Probleme von Mitarbeitern einzugehen.

Fitnessraum mit Tischfußball, Billardtisch, Tischtennis zur Förderung der Gesundheit

Ausreichend Bewegung ist für den Menschen immer dienlich, wirkt ausgleichend und fördert die Gesundheit. Ein kleiner Fitnessraum wird gerne von den Mitarbeitern genutzt. Die Benutzung von Tischfußball, Billardtisch und Tischtennisplatte wirkt entspannend, fördert den Zusammenhalt und erfreut die Mitarbeiter. Psychologen haben längst erkannt, dass die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit von Menschen sehr viel zu tun hat mit der Bewältigung von Stress und dem täglichen Arbeitsablauf. Daher sind solche Fitnesseinrichtungen immer positiv zu bewerten.

Fazit

Wer ein Büro in Wien mieten will will, tut gut daran, seine Bürofläche so effektiv wie möglich einzuteilen. Erstelle eine genaue Analyse der Möglichkeiten, die sowohl für den Standort deines Bürogebäudes als auch für dessen gesamte Büroeinrichtung gegeben sein müssen. SKEPP hat große Erfahrungen mit den Möglichkeiten einer effektiven Büroeinrichtung, die dir bestimmt weiterhelfen. Schau doch einfach mal bei uns rein. Du wirst von den vielen Möglichkeiten und Beispielen, die du bei uns findest, begeistert sein.

Sponsored Article