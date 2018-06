Nachhaltigkeit und Umweltmanagement sind wesentliche Unternehmensziele für den Flughafen Wien. Der Flughafen Wien hat in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen umgesetzt und setzt auch in Zukunft auf energiesparende Technologien.

Zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, CO2-Ausstoß um 36 % reduziert

zVg Flughafen Wien AG

So hat der Flughafen Wien in den letzten Jahren ein umfassendes Energieeffizienzprogramm mit mehr als 100 Maßnahmen umgesetzt. Von 2012 bis 2017 konnte der Flughafen Wien seine CO2-Emissionen um 36 % und den spezifischen Strombedarf pro Verkehrseinheit um 20,3 % durch laufendes ökologisches Engagement und kontinuierliche Verbesserungen, die in überwiegendem Maße auch Kosteneinsparungen mit sich bringen, reduzieren. Seit 2016 wurden mehrere Photovoltaik- Anlagen auf einer Gesamtfläche von rund 9.000 m² in Betrieb genommen und erzeugen rund 600.000 kWh Solarstrom pro Jahr. Durch Umrüstung der Beleuchtungsanlagen und Klimaeinrichtungen, Optimierung der Fernleitungssysteme sowie Investitionen im Fuhrparkbereich konnten bereits nachhaltige Verbesserungen in der Energieeffizienz erreicht werden.

Airport betreibt eine der größten Erdgasauto-Flotten

Bis 2020 soll der Flughafen- Fuhrpark umfassend auf elektround erdgasbetriebene Fahrzeuge umgestellt werden, bereits heute betreibt der Flughafen Wien eine der größten Erdgasauto-Flotten Österreichs. Durch die Umstellung von dieselbetriebenen auf künftig 30 Stück elektrobetriebene Catering-Hubwägen werden jährlich rund 275.000 Liter Diesel eingespart.

Forschungsprojekt mit TU Wien gestartet

Gleichzeitig hat der Flughafen Wien 2017 ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit der TU Wien gestartet, um die Energieeffizienz am Standort noch weiter zu optimieren.

Ziel ist, mit den gewonnenen Erkenntnissen zukünftige Projekte wie die Terminalerweiterung und den neuen Bürokomplex Office Park 4 nach energieeffizienten Maßstäben zu planen und die rund 100 bestehenden Gebäude am Standort zu optimieren.

Der Flughafen Wien hat sich zum Ziel gesetzt, ein CO2-neutraler Flughafen zu werden. | zVg Flughafen Wien AG

Beim Office Park 4 war schon der Entwicklungs- und Planungsphase die Schonung von Ressourcen sowie der effiziente Umgang mit Energie integrativer Bestandteil. Dafür wurde das Gebäude schon während der Planungsphase ausgezeichnet. Durch die innovative Bauweise wird der Office Park 4 künftig eines der energieeffizientesten Gebäude am Flughafen Wien sein.

CO2-Ausstoß soll weiter reduziert werden

Auch für die Zukunft hat sich der Flughafen Wien im Rahmen seines Umweltmanagementprogramms weitere Ziele zur Reduktion von Energieverbrauch und CO2-Ausstoß gesetzt, an deren Verwirklichung alle Bereiche des Unternehmens arbeiten. So soll der CO2-Ausstoß pro Verkehrseinheit bis 2022 im Vergleich zu 2012 um 30 % gesenkt werden.

Maßnahmen werden international anerkannt

Diese Maßnahmen und Anstrengungen zum Umweltschutz werden auch anerkannt. So wurde dem Flughafen Wien 2016 durch das österreichische Umweltministerium der EMAS-Preis und das ACAS Level 3 Zertifikat verliehen. Das Programm zur Bilanzierung und Reduktion von beeinflussbaren CO2-Emussionen legt Reduktionsziele fest. Damit will der Flughafen Wien sein Ziel, ein CO2-neutraler Flughafen zu werden, erreichen.

Der Nachhaltigkeitsbericht mit weiteren Informationen zum Flughafen Wien findet sich auf www.viennaairport.com.