Der wichtigste Shopping-Tag des Jahres steht vor der Tür. Wer jetzt allerdings an überfüllte Shoppingmalls und Menschenmassen, die sich unter größtem Körpereinsatz die Bahn zur nächsten Kasse frei brechen, darf beruhigt sein. Es geht auch anders! Eingemummelt in eine Kuscheldecke und mit lustigen Wollsocken besohlt, am besten mit einem Glas Glühwein in der Hand und einem Plätzchen zwischen den Zähnen, können Sie sich zurücklehnen und in Ruhe Geschenke aussuchen und Preise vergleichen, während draußen der graue Novemberhimmel den nassen Wind um die Häuser peitscht. Am Black Friday locken vielen Onlineshops mit stressfreiem Shopping und vielen tollen Rabatten.

In den USA gilt der Black Friday schon seit den 60er Jahren als Start der Weihnachtseinkaufsaison. Die Geschäfte bieten an diesem Tag zahlreiche Rabattaktionen, um den Kunden den Start in die Shopping-Saison schmackhaft zu machen und das vorweihnachtliche Geschäft anzukurbeln. Der Termin richtet sich nach dem amerikanischen Erntedankfest und findet immer einen Tag nach Thanksgiving statt. Dieser Trend hat sich bis heute gehalten und viele Amerikaner haben an diesem Tag frei, um ihre Einkäufe für das Weihnachtsfest zu erledigen.

Zur Namensgebung gibt es unterschiedliche Theorien. Zum einen wird behauptet, dass sich der Name auf die Menschenmassen bezieht, die wie eine schwarze Masse durch die Einkaufsstraßen und Geschäfte rollt, eine andere Theorie besagt, dass es sich um eine Anspielung auf die „schwarzen“ Zahlen, die die Händler an diesem umsatzstärksten Tag des Jahres schreiben, handelt.

Seit einigen Jahren hat sich der Black Friday auch bei uns etabliert. Im Gegensatz zu den USA werden die meisten Rabatte in Österreich jedoch online angeboten. In Zeiten des florierenden Online-Shoppings sind die Angebote im Internet schier endlos. Da fällt es nicht immer leicht, sich zu orientieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass er sein Lieblingsprodukt zum günstigsten Preis bekommt, kann Vergleichsportale wie ladenzeile.at oder idealo.at nutzen, um sich durch den Dschungel an Angeboten zu schlagen. Diese Vergleichsseiten bieten mittlerweile eine riesige Auswahl an Produkten: von Mode, über Beautyprodukte, Möbel oder Schmuck, findet man hier alles, was das Herz begehrt beziehungsweise, was auf dem Wunschzettel steht. Filter- und Suchoptionen helfen dem Nutzer, genau das Produkt auszuwählen, das er sucht, Preise zu vergleichen oder auch einfach nur Inspirationen zu finden.

Und zum Schluss einige nützliche Tipps, damit Sie einen kühlen Kopf bewahren und keinen Shopping-Hangover nach dem Black Friday Wochenende zu erleiden haben.

Erstellen Sie eine Einkaufsliste und unterteilen Sie diese in Kategorien (für mich, für andere)

Legen Sie ein Budget fest und halten Sie sich daran!

Vergleichen Sie kritisch jedes Angebot, auch wenn es noch so unschlagbar klingt. Es lohnt sich Mobil- und Desktopangebote miteinander zu vergleichen. Die Preise können hier mitunter schwanken.

Achten Sie auf die Seriosität der Shops, halten Sie Ausschau nach Prüfsiegeln wie Trusted Shops und schauen Sie auch auf das Impressum und die Hinweise zum Datenschutz

Bei Bestellungen aus dem Ausland können nicht nur hohe Versandkosten, sondern auch Zollgebühren auf einen zukommen. Obacht!

Wir wünschen ihnen einen erfolgreichen Black Friday und viel Spaß beim wichtigsten Shopping Event des Jahres!