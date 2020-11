6 Krypto und Bitcoin Trading Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte:

Falsche Einschätzung Ihrer finanziellen Möglichkeiten.

Überall in den medien wird darüber gesprochen, dass die Bitcoin-Rate wieder gestiegen ist und alle "Experten" empfehlen Ihnen: Sie müssen sofort Bitcoins kaufen. Einige Anfänger geben ihre ganzen Ersparnisse aus, oder nehmen sogar einen Kredit auf. Das ist eine absolut falsche und dumme Vorgehensweise. Wenn Sie gerade erst mit dem Handel begonnen haben, brauchen Sie Erfahrung. Die Experten aus “ bitcoin mag ” raten jedem Anfänger: investieren Sie genau die Summe, die Sie auch bereit sind zu verlieren. Bei einigen Börsen können Sie im Testmodus handeln, was für viele unerfahrene Händler nützlich sein kann.

Handel mit großen Mengen.

Wenn Sie nur darauf hoffen, einfach Glück zu haben, ist dies ein unprofessioneller Ansatz. Sie können zwar bei einem anderen Fall Glück haben, aber später werden Sie das Geld so oder so verlieren. Es ist ratsam, Ihre erste Bekanntschaft mit der Welt des Handels mit einem kleinen Betrag zu beginnen. Zunächst wird es für Sie sehr schwierig sein, ruhig und ausgewogen auf die Kursänderung zu reagieren. Doch wenn Sie nur emotional handeln werden, können Sie eine falsche Entscheidung treffen, was zu einem Verlust von Geldern führt.

Falsche Einstellung zum Thema Internetsicherheit.

Alle Sektoren der Kryptowährungssphäre weisen viele spezifische Merkmale auf, wo eine falsche Einstellung zum Thema Internetsicherheit sicherlich Geldverluste mit sich bringt. Viele Benutzer verlieren für immer Ihr Geld, weil sie einfach ihre Geheimschlüssel und Passwörter nicht mehr kennen. Manche Menschen erstellen absichtlich ein kompliziertes Passwort, doch nach zwei Wochen wissen sie selbst nicht mehr, was das Passwort war. Ein anderes Thema ist die Unaufmerksamkeit bei Transaktionen. Das alles führt dazu, dass man sein Geld leicht verlieren kann.

Handlung nur mit Bitcoins.

Viele Anfänger bevorzugen in der Regel den Handel mit einem beliebigen Vermögenswert, ohne auf andere Kryptowährungen zu achten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass es auf dem Markt niemals nur einen Anstieg oder nur eine Senkung des Preises gibt. Wenn Sie sich nur auf Bitcoins beschränken verlieren Sie Zeit und sehr möglich auch Geld. Es gewinnen also diejenigen, die mit allen Währungen handeln, anstatt sich nur auf Bitcoins zu fokussieren.

Nachrichten aus der Welt der Kryptowährungen ignorieren.

Wenn Sie den Nachrichten nicht folgen und nur auf technische Analysen achten, verpassen Sie möglicherweise wichtige Ereignisse. Die Fundamentalanalyse hat viele Vorteile.

Aufregung und Emotionen.

Dies sind die Hauptfeinde eines Händlers. Wenn Sie leicht Emotionen ausgesetzt sind und gleich den Kopf verlieren, ist es für Sie ratsam eine andere Tätigkeit zu wählen. Beim Poker gibt es das Konzept "tilt", wenn ein Spieler mehrere Spiele verliert und weiter spielt, in der Hoffnung,alles zurück zu bekommen, was er verloren hat. Dies führt meist zu noch größeren finanziellen Verlusten.

Fazit

Der Handel mit Kryptowährungen ist sehr interessant und bietet dem Händler viele Perspektiven und Gewinnmöglichkeiten, die man nicht ignorieren darf. Jeder macht Fehler, denn nur wer nichts tut, irrt sich nicht.

