85 Prozent haben bereits einmal ein Weihnachtgeschenk online eingekauft. Der Trend zum Online-Shopping wird sich weiter verstärken, sagt Landeshauptfrau-Stv. Franz Schnabl (SPÖ).. "Regional und sicher einkaufen, das ist auch online möglich", so Schnabl, wenn man folgende fünf Punkte vor dem Einkauf - egal ob online oder stationär - beachtet:

Preise vergleichen

Auf Händler-Herkunft (Impressum) und Gütezeichen/Gütersiegel achten

Sichere, verschlüsselte Zahlungsformen verwenden, auf Vorauskasse eher verzichten

Rücktrittsrecht prüfen: Wird es angeboten, erwähnt und kann es in Anspruch genommen werden?

Prüfen auf Fake-Shops und Gefahr von Phishing-Angriffen

Impressum prüfen

Sandra Nowak vom Verein "Pro Konsument" empfiehlt sich immer das Impressum der Website (in der Regel an der Website unten) anzusehen. "Eine .at oder . de-Website heißt nicht automatisch, dass der Vertragspartner auch in diesem Land seinen Sitz hat", sagt Nowak. In diesem Fall gelte womöglich nicht österreichisches oder europäisches Recht.

Es kommt auch immer wieder vor, dass Kunden auf vermeintliche Schnäppchen aus Fernost reinfallen. "Die billige Ware wird vom Österreichischen Zoll aufgegriffen und dann bekomme ich eine Zoll-Zahlungsaufforderung zum Kaufpreis dazu", so Nowak. Damit wird das Schnäppchen plötzlich schmerzlich teurer als ursprünglich gedacht.

14-tägiges Rücktrittsrecht nur bei Online-Shopping

Es sei ein Irrglaube, dass man im stationären Handel immer vom Kauf zurücktreten kann. "Wir wissen, dass Unternehmer speziell in der Weihnachtszeit die Möglichkeit eines Umtausches einräumen. Pflicht ist das aber nicht", sagt Nowak. Der Unternehmer lege dabei selbst den Rahmen fest, innerhalb welcher First, ob gegen Guthaben oder Bargeld ein Umtausch und eine Rückgabe möglich ist. Nowak rät, beim Kauf auf der Rechnung die Umtauschmöglichkeit vermerken zu lassen.

Im Online-Handel hingegen kann man innerhalb 14 Tagen (nach Eintreffen des Pakets beim Kunden) vom Kauf zurücktreten. Das gelte nicht bei Konzertkarten, gebuchten Urlaub oder Produkten, die nach besonderen Merkmale gefertigt wurden - "wie ein Kaffeehäferl mit dem Bild des Enkelkinds für die Oma", so Nowak.

Wichtig ist auch zu beachten, dass die Rücktrittsfrist zu beachten: Ob der unglücklich Beschenkte das Produkt auch tatsächlich noch nach Weihnachten umtauschen kann.

Gutscheine nicht "schubladisieren"

Gutscheine seien ein beliebtes Geschenk, aber auch mit Problemen verbunden bei der Einlösung. "Entweder sie gelten unbefristet, also 30 Jahre lang, oder sie sind befristet", sagt Nowak. Die Konsumentenschützerin empfiehlt Gutscheine, die mindestens drei Jahre gelten.

Und den Gutschein-Beschenkten rät sie die Gutscheine "schnell einzulösen", sonst verschwinden sie in einer Schublade, das Unternehmen schließt, ist insolvent oder wird von jemanden übernommen - "auch dann verlieren die Gutscheine ihre Gültigkeit."

Schnabl: "Kaufhaus Österreich" um viel Geld dilettantisch umgesetzt

Schnabl spart nicht mit Kritik an der am Montag präsentierten Online-Plattform "Kaufhaus Österreich", einer Länder- und Bundesinitiative zur Stärkung des regionalen Einkaufs, um die Wertschöpfung in Österreich zu halten. Die Plattform wurde von der WKO und Wirtschaftsministerin Schramböck (ÖVP) initiiert.

"Eigentlich sollte hier ein Lob stehen, dass die Landes- und Bundesregierung durch die Digitalisierungsoffensive eine Onlineplattform geschaffen haben, die es österreichischen Anbietern ermöglicht auch präsent zu sein und nicht nur den Markt den internationalen Onlinehändlern zu überlassen", sagt Schnabl. Dieser Versuch eine gute Plattform sei aber leider "mit viel Steuergeld nicht ganz gut aufgegangen."

Nach viel Kritik auf User-Seite müsse man jetzt die Bedienerfreundlichkeit erhöhen und die Plattform modernisieren. "700.000 Steuergeld und kein adäquates Produkt als Portal - das geht besser. Die Online-Plattform muss dringend adaptiert und erneuert werden", fordert Schnabl.

