Ein Informations- und Willkommenspaket schnürt das Land gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur ecoplus für jene top qualifizierten internationalen Schlüsselarbeitskräfte, im Fachjargon kurz ‚Expats‘ genannt, auf die Niederösterreichs Wirtschaft aufgrund des grassierenden Fachkräftemangels dringend angewiesen ist.

Das jetzt gegründete „Expat & Relocation Service“ soll laut Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) „Unternehmen dabei unterstützen, hoch qualifizierte Schlüsselarbeitskräfte für ihre Betriebe zu gewinnen, über die wir in Österreich nicht verfügen, und den internationalen Top-Arbeitskräften das Ankommen und Leben in Niederösterreich so angenehm wie möglich zu machen“.

Bis die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen greifen und Österreich wieder vermehrt auf Facharbeitskräfte zurückgreifen kann, sei es für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich unumgänglich, um diese Schlüsselarbeitskräfte zu werben.

Besonders wichtig sei dabei die persönliche Beratung der internationalen Bewerber, vor allem um ihnen die vielfältigen Seiten Niederösterreichs zu zeigen, Wohn- Schul- und Freizeitmöglichkeiten inklusive.