Top-Wissenschaft aus Niederösterreich wurde ausgezeichnet

Seit mehr als 50 Jahren ehrt das Land Niederösterreich mit den NÖ-Wissenschaftspreisen Forschungsarbeiten, die einen Bezug zu Niederösterreich haben. Die Fachjury verleiht jedes Jahr Würdigungspreise, Anerkennungspreise und den “Wissenschaft Zukunft”-Preis.

Preisträgerinnen und Preisträger 2022

Nicole Dörr (AC²T, Österreichische Kompetenzzentrum für Tribologie) nahm den Anerkennungspreis für ihre Habilitationsschrift zu Schmierstoffen entgegen. Foto: Jasmina Dzanic

Mit dem Würdigungspreis werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihr Gesamtwerk von überregionaler Bedeutung ausgezeichnet. Die Ärztin Sonia Vallet erhielt den Würdigungspreis für ihre Forschung im Bereich der Krebserkrankungen am Universitätsklinikum Krems und an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften.

Sie spezialisiert sich unter anderem auf den Knochenstoffwechsel bei Tumorpatientinnen und –patienten. Die Ärztin entwickelt auch neue Therapieansätze gegen Brustkrebs und bestimmte Leukämieformen. Sonia Vallet setzt sich dafür ein, ihr Wissen an die nächste Generation von Ärztinnen und Ärzten weiterzugeben.

Würdigungspreis an Gerhard Weber (Universität Wien) für seine Forschung zur Herkunft der "Venus von Willendorf" vergeben. Foto: Jasmina Dzanic

Für seine Forschung zur Herkunft von der “Venus von Willendorf” wurde der Anthropologe Gerhard Weber mit dem Würdigungspreis geehrt. Die Frauenfigur wurde im Jahr 1908 in Willendorf in der Wachau gefunden. Weber und sein Team untersuchten das Material der Figur und weisen in ihrer Forschung drauf hin, dass die Venus aus einem Ort in der Nähe des Gardasees in Italien stammen könnte. Der gebürtige Niederösterreicher leitet die Abteilung für Evolutionäre Anthropologie an der Universität Wien.

Juliane Burghardt (Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften) wurde für einen Aufsatz im Bereich der Psychologie mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Foto: Jasmina Dzanic

Mit den Anerkennungspreisen werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor den Vorhang geholt, die mit ihren Arbeiten in ihrem Fach Anerkennung erhalten haben. Dieses Jahr zeichnete die Jury Arbeiten aus Psychologie, Chemie, Medizin und Lebensmittelmikrobiologie aus.

Die promovierte Psychologin Juliane Burghardt erhielt den Anerkennungspreis für einen Aufsatz zur Veränderung der Gültigkeit von Forschungsergebnissen. Für ihre Habilitationsschrift zu Schmierstoffen wurde die Chemikerin Nicole Dörr ausgezeichnet. Der Mediziner Thomas Gremmel nahm den Anerkennungspreis für seine Arbeit zur unterschiedlichen Aktivierung von Blutplättchen bei Frauen und Männern entgegen. Die Forschung von Kathrin Kober-Rychli zu einem spezifischen Bakterium im Bereich der Lebensmittelmikrobiologie wurde ebenfalls ausgezeichnet.

Wissenschaft Zukunft Preis 2022

Kathrin Kober-Rychli (Veterinärmedizinische Universität Wien) erhielt den Anerkennungspreis für ihre Forschung im Bereich der Lebensmittelmikrobiologie. Foto: Jasmina Dzanic

Die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich zeichnet mit dem “Wissenschaft Zukunft”- Preis junge Akademikerinnen und Akademiker für hervorragende Leistungen aus. Für den Preis ist kein Thema vorgegeben und die Einreichung steht Forschenden aus allen wissenschaftlichen Disziplinen offen. Ein “Sehr Gut” als Beurteilung und einen Bezug zu Niederösterreich sollten die eingereichten Arbeiten als Voraussetzung haben.

Thomas Gremmel (Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf) wurde für seine Arbeit im Bereich der Gender-Medizin mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Foto: Jasmina Dzanic

Dieses Jahr wurde erstmals eine Bachelorarbeit ausgezeichnet. Alina Lenzer hat sich in ihrer Bachelorarbeit mit den „Kraftwerken der Zellen“, den Mitochondrien, beschäftigt. Für seine Masterarbeit zum Thema der Logistik in Niederösterreich erhielt Jakob Tuna den Preis. Die Forschungsarbeit von Claudia Kolm zu einem neuen Testverfahren im Bereich der Abwasseranalyse wurde ausgezeichnet. Die vierte Auszeichnung ging an Klemens Kremser. Er entwickelte in seiner Doktorarbeit eine Methode, um Metalle wie Kupfer, Nickel etc. aus dem Abfall aus Müllverbrennungsanlagen zurückzugewinnen.