Im Februar 2023 gab es 31 Prozent mehr Nächtigungen als Februar 2022

Michael Duscher, der Geschäftsführer der NÖ Werbung freut sich, dass es im vergangenen Februar um 22 Prozent mehr Nächtigungen von inländischen Gästen, und um 57 Prozent mehr Nächtigungen von ausländischen Gästen hatte, als noch vor einem Jahr. Man erholt sich also weiter von den Einschränkungen, die die Corona Pandemie mit sich brachte. Duscher betont: „Besonders erfreulich ist, dass die Gäste aus unseren Nahmärkten wieder nach Niederösterreich zurückkehren.“ So sei beispielsweise die Zahl der slowakischen Gäste mittlerweile sogar höher, als sie es im Vorkrisenjahr 2019 war.

In den nächsten Monaten will man laut dem Geschäftsführer diesen Trend beim Tourismus fortsetzen, und dabei vor allem den Radtourismus aus dem Ausland in den Fokus nehmen. So würden ausländische Radtouristinnen und -touristen nämlich im Schnitt knapp 13 Euro mehr Pro Tag ausgeben, als inländische. Deswegen wirbt man nun vermehrt in Tschechien, der Slowakei und Ungarn – etwa mit Workshops.

158.054 Nächtigungen 2022 durch Gäste aus Ungarn

Schaut man sich die gesamten niederösterreichischen Nächtigungszahlen aus dem Vorjahr an, sind davon 158.054 von Menschen aus Ungarn, 134.699 aus Tschechien und 99.611 aus der Slowakei. Das sind Zahlen, die man dieses Jahr steigern möchte. Bis August, wo die Buchungszahlen traditionell ihren Höhepunkt erreichen, will man sich Monat für Monat steigern.

Zunächst gilt der Blick aber einmal den kommenden Osterferien. Hier gibt es durchaus noch freie Kapazitäten, die Herbergsbetriebe hoffen auf schönes Wetter und spontane Buchungen.