Österreich-Werbung-Chefin Lisa Weddig zu Besuch in Niederösterreich

Österreich Werbung-Chefin Lisa Weddig war am Mittwoch zu Besuch in Niederösterreich, um die Zusammenarbeit mit dem Land zu vertiefen. Das sei angesichts der anhaltenden Herausforderungen in der Pandemie wichtiger denn je, meint Weddig.

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen blicke man einem herausfordernden Jänner entgegen, meint Tourismuslandesrat Jochen Danninger. Nichtsdestotrotz möchte man an den Plänen für die Sommersaison festhalten und bereits jetzt mit der Planung dafür beginnen. Das Ziel: „Niederösterreich soll als die Rad-Destination im Herzen Europas bekannt werden“, sagt Danninger. Dafür solle die Kooperation mit der Österreich Werbung bei der Radkampagne weitergeführt werden.

Radfahren und Kulinarik als Leitthemen

Weddig betont die Wichtigkeit dieser Zusammenarbeit. Denn: „Nur gemeinsam können wir international für die notwendige Sichtbarkeit von Urlaub in Österreich sorgen“, meint sie in einer Aussendung.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung führt die Pläne für den Sommer noch weiter aus: „Neben dem Radfahren und der Kulinarik als Leitthemen sind im Gruppenreise-Bereich B2B-Workshops mit den Nahmärkten Ungarn, Tschechien und Slowakei geplant“, sagt Duscher. Zudem werde man die touristischen Online-Nutzungsdaten von Userinnen und Usern künftig besser verwerten.