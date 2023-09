Sommerferien in NÖ: Hohe Nächtigungszahlen sorgen für positive Bilanz

Mit 885.171 Nächtigungen im Juli und 897.100 Nächtigungen im August zieht der NÖ Tourismus eine positive Bilanz aus den diesjährigen Sommerferien. Insgesamt konnten rund 1,8 Millionen in Niederösterreich gezählt werden, das sind 8,8 Prozent mehr als in den Sommerferien des Vorjahres. Insgesamt liege man, wenn man die Monate Jänner bis August vergleicht, noch 4,3 Prozent unter dem absoluten Rekordjahr 2019. Dennoch ziehen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Michael Duscher, der Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, eine positive Bilanz der heurigen Sommerferien.

„Trotz aller Herausforderungen, die der Klimawandel, die Teuerung und der Fachkräftemangel mit sich bringen, ist Niederösterreich auf dem Weg zurück an die Spitze. Mehr als 5 Millionen Nächtigungen wurden heuer bereits in Niederösterreich verbucht“, so die Landeshauptfrau. Im Sommer könne Niederösterreich vor allem mit den Themen Erholung, Naturerlebnis, Wandern und Radfahren überzeugen. Obwohl einige Tourismusbetriebe rückgemeldet haben, dass viele Gäste zwar kommen, aber weniger ausgeben und außerdem Hotelpauschalen weniger gefragt sind, gibt es auch positive Entwicklungen. Laut der Landeshauptfrau würden zwei Drittel der Gäste ihren Freunden und Bekannten einen Urlaub in Niederösterreich empfehlen.

Michael Duscher und Johanna Mikl-Leitner freuen sich über knapp 1,8 Millionen Nächtigungen in Niederösterreich im Juli und August. Foto: DANIELA MATEJSCHEK

Die Nächtigungszahlen, die sich ausschließlich auf die Gäste im August beziehen, sind im Vergleich zum August 2022 um 5,6 Prozent gestiegen. 555.200 Nächtigungen im August stammen von Gästen aus dem Inland, die restlichen 341.900 Nächtigungen von ausländischen Gästen.

Niederösterreich-CARD: Heuer bereits über eine Million Ausflüge

„Entspannung finden Erholungssuchende in der herrlichen Landschaft, den idyllischen Seen und Wäldern. Action und Fun hingegen gibt´s beispielsweise bei den vielen spannenden Ausflugszielen, wie auch die aktuellen Zahlen der Niederösterreich-CARD belegen“, so Michael Duscher. Von Jänner bis August verbuche man insgesamt 1.033.107 Ausflüge mit „Österreichs beliebtester Ausflugskarte“. Davon entfallen rund die Hälfte der Ausflüge auf die Sommerferienmonate Juli und August. Im Vergleich zum Tourismus-Rekordjahr 2019 seien die Ausflüge mit der Niederösterreich-CARD heuer um über 20 Prozent gestiegen.