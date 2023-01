Deutscher Ski-Star Felix Neureuther wird NÖ-Radbotschafter

Werbung

252 Millionen Euro an Wertschöpfung generiert allein in NÖ der Radtourismus. Jeder zehnte Euro hängt am Thema Rad, sagt Wirtschafts-, Sport- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger. Davon profitieren nicht nur Gastronomie und Hotellerie, sondern viele weitere Branchen.

Um mehr (ausländische) Gäste nach Niederösterreich zu locken, setzt das Land NÖ und der NÖ-Tourismus heuer einen Schwerpunkt auf das Thema Radfahren – gepaart mit "Kulinarik, Kultur und guten Weinen", heißt es. Als Teil dieser Radkampagne konnte nun der deutsche Ski-Star und Bewegungsprofi Felix Neureuther als internationaler Radbotschafter und "Bewegungs-Testimonial" für die Urlaubsdestination NÖ gewonnen werden.

Felix Neureuther bezeichnete seine neue Rolle als Radbotschafter als „Herzensangelegenheit für seine gesamte Familie“, denn es sei eine Chance, gemeinsam etwas zu bewegen und besonders die Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren. „Trotz des Verlustes, den wir in unserer Familie erlitten haben (Anm: Neureuthers Mutter, Rosa Katharina „Rosi“ Mittermaier-Neureuther, ist am 4. Januar im Alter von 72 Jahren verstorben), war es mir wichtig, heute zu kommen, um diese Radkampagne zu unterstützen“, sagte Neureuther, der selbst begeisterter Radfahrer ist und sich seit Jahren für mehr Bewegung, vor allem für Kinder und Jugendliche, einsetzt. “Laufen ist mir zu fad, weil man nicht so schnell von A nach B kommt – und mir nachher die Knie weh tun", scherzte der frischgebackene Botschafter. Niederösterreich sei für ihn ein “wunderschönes Bundesland mit tollen Radwegen”. Neureuther freue sich jedenfalls auf seine neue Rolle, und dass er seinen “Teil dazu beitragen kann, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen und damit etwas für die Gesellschaft zu tun.“

Neureuther sei ein “tolles Testimonial, das weit über die Grenzen hinauswirkt”, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Seit 2016 habe das Land 60 Millionen Euro in das Radnetz investiert, weitere 10 Millionen werden etwa in den Donau-, Ybbstal- und Erlauftalradweg fließen. Die ausgewiesenen 10 TOP-Radtouren (1.500km) und in Summe 5.500 Kilometer an touristischen Radstrecken lockten allein vor der Pandemie eine Millionen Radtouristen aus Deutschland, Tschechien, Ungarn oder Slowakei nach Niederösterreich.

Jeder zweite Urlauber kommt zum Radfahren nach Niederösterreich, das Radtouren für alle Levels biete, unterstreicht Danninger.

Ziel sei es weiterhin, Ausflügler zu Langzeiturlauber zu “konvertieren”. Seit 2019 hat sich bei inländischen Gästen die Aufenthaltsdauert von 3,7 auf 5 Tage erhöht, bei ausländischen Gästen von 7,1 auf 7,6 Tage. Jetzt gelte es mehr Anreize zum Verweilen zu bewerben und zu schaffen.

Über die Raddestination Niederösterreich

Das NÖ Radwegenetz bietet drei Eurovelo Routen, also Langstreckenradrouten, die durch mehrere Länder Europas führen: den Donauradweg, den Iron Curtain Trial und den Eurovelo 9, der ausgehend von der Ostsee, in Niederösterreich vom Weinviertel über Wien, den Wienerwald und durch die Wiener Alpen bis nach Istrien führt. Familien mit Kindern finden in Niederösterreich 16 Kids Routen, überdies bietet das Bundesland für Sportler, die mehr Action brauchen, 6.000 Kilometer Mountainbike-Strecken sowie elf Trailcenter, Trailparks oder Trailareas.

