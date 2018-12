Welterbezentrum in der Wachau wird aktualisiert .

Das Welterbezentrum Wachau, das Besucher in Krems seit rund sieben Jahren über die Region informiert, wird aktualisiert. Bestehende Info-Bahnen, die unter anderem Wissenswertes über die Landschaft liefern, werden überarbeitet, neue sollen gestaltet werden. Errichtet werden soll zudem ein neuer Schaukasten, teilte das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung am Montag in einer Aussendung mit.