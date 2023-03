Weniger Besuche in Niederösterreichs Skigebieten als vor Pandemie

Werbung

"Das entspricht in etwa den letzten beiden Wintern, liegt aber noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie", betonte Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung. Das Saisonfinale läuft plangemäß noch bis längstens Ostermontag (10. April).

"Wie im gesamten Alpenraum hat der Naturschnee heuer sehr lange auf sich warten lassen, dann hatten die Skigebiete wieder mit heftigen Schneefällen oder starkem Wind zu kämpfen. Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass überhaupt ein geregelter Skibetrieb möglich war", zog Danninger eine Zwischenbilanz. Positiv ausgewirkt habe sich etwa die Entscheidung, sich mit der Beschneiung auf die für Gäste wichtigsten Pisten zu konzentrieren.

Aufgrund hoher Temperaturen wurden speziell während der Weihnachtsferien ungewöhnliche Wege gegangen. Es erfolgte die Inbetriebnahme von typischen Sommerangeboten wie dem Motorikpark und der Sommerrodelbahn in St. Corona am Wechsel oder der Zipline Annaberg. Laut Danninger steige gleichzeitig die Nachfrage fürs Rodeln oder für Schneespielplätze, wenn in den Ballungszentren wenig Schnee vorhanden sei.

Eingeführt wurden für die aktuelle Saison auch flexible Ticketpreise. Diese haben nach Angaben von Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, dazu beigetragen, "dass wir den Erlös pro Gasteintritt im Ausmaß der Inflation steigern, immer wieder aber auch deutlich günstigere Tickets anbieten konnten". Der Online-Anteil liege bei etwa 60 Prozent und könne sich international sehen lassen. "Wir machen unsere Gäste per E-Mail-Newsletter auf die vielfach noch guten Bedingungen im März aufmerksam. Die fehlenden Betriebstage zu Saisonbeginn lassen sich so nicht aufholen, aber jeder Besuch zählt", betonte Redl.

Aus aktueller Sicht noch bis zum 19. März in Betrieb sein werden die Ötscherlifte, die Annaberger Lifte und die Erlebnisalm Mönichkirchen. Auf dem Hochkar soll das Skivergnügen sogar noch bis zum 10. April möglich sein. Die Wexl Arena in St. Corona am Wechsel plant - wie auch die Skiarena Jauerling - die Wintersaison am 12. März zu beenden, die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen werden bis 2. April geöffnet halten.