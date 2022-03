Zwölf neue Ausflugsziele bei der Niederösterreich-Card

Werbung

Am 1. April startet die Niederösterreich-Card in ihre 17. Saison. Mit dabei sind heuer zwölf neue Ausflugsziele. Tourismus-Landesrat Jochen Danninger (ÖVP), Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung Michael Duscher, der Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien Reinhard Karl und der neue Geschäftsführer der NÖ-Card Clemens Wögerer stellten die Pläne für das heurige Jahr vor.

„Die vergangenen zwei Saisonen waren aufgrund der Pandemie für die Ausflugsziele sehr herausfordernd“, sagte Danninger. In der Vorsaison haben 110.000 Menschen die NÖ-Card genutzt. Das entspricht einem Rückgang von acht Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. „Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir bald das Vorkrisenniveau, nämlich 167.000 Verkäufe wieder erreichen können“, meint Danninger.

NÖ-Landesausstellung und Wiener Staatsoper neu dabei

Gelingen soll das unter anderem mit zwölf neuen Ausflugszielen. Damit umfasst das Angebot der NÖ-Card 338 Ziele in Niederösterreich, Wien, dem Burgenland, Oberösterreich und der Steiermark. Neu dabei sind heuer ein einmaliger Eintritt zu einem Spiel der SKN St. Pölten Frauen und dem American Football Club Rangers Mödling sowie zu den beiden Eislaufplätzen in St. Pölten und Herzogenburg.

Ebenso mit dabei sind heuer erstmals die NÖ-Landesaustellung im Schloss Marchegg, die Bio-Imkerei Stögerer in Windigsteig (Bezirk Waidhofen an der Thaya), das Kaiserhaus Baden, das Haus der Wildnis in Lunz am See (Bezirk Scheibbs), das Schloss Traismauer, die Höllentalbahn und die Wiener Staatsoper. „Besonders erfreulich ist, dass heuer das Schloss Grafenegg nach einer einjährigen Pause wieder Partner der Niederösterreich-Card ist“, meint Duscher.

App und Web-Auftritt neu gestalten

Der neue Geschäftsführer der NÖ-Card, Clemens Wögerer ging noch auf zwei zentrale Projekte ein: „Wir arbeiten an konkreten Ansätzen zur Stärkung der Markenidentifikation und zum Thema Kundensegmentierung.“ Dabei sollen die unterschiedlichen Zielgruppen besser erfasst und gezielter angesprochen werden.

Im Laufe der Saison sollen die App und der Webauftritt der Card neu gestaltet werden. So soll es künftig zum Beispiel möglich sein, eine Jugendkarte in der App eines Erwachsenen zu hinterlegen. Der Preis für die Karte werde weiterhin 63 Euro bei Neukauf und 58 Euro bei Verlängerung betragen, berichtet Wögerer. Jugendliche (sechs bis 16 Jahre) zahlen rund die Hälfte.

Vorstandsdirektor Karl betonte, dass die Raiffeisen NÖ-Wien seit Beginn der NÖ-Card (2006) mit dabei war. Der Konzern ist mit 26 Prozent an der Gesellschaft beteiligt. Denn: „Wir fördern damit nicht nur ein Ausflugsziel, sondern es macht die Kraft der Gemeinschaft aus, dass eine ganze Region von der Niederösterreich-Card profitiert“, meint Karl.