Aufwärtstrend in NÖ: 3,3 Millionen Nächtigungen im ersten Halbjahr

739.600 Nächtigungen wurden im Juni 2023 in Niederösterreichs Hotels, Pensionen und anderen Gaststätten verbucht. Damit habe man sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um knappe acht Prozent gesteigert. Insgesamt verzeichnet der NÖ Tourismus in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 3,3 Millionen Nächtigung, was im Vergleich zu 2022 eine Steigerung von rund 484.000 Nächtigungen (+ 17,4 Prozent) bedeutet.

„Die bisherige Nächtigungsentwicklung verläuft trotz Teuerung überaus positiv und wir sind überzeugt, dass Niederösterreichs Touristikerinnen und Touristiker auch in den kommenden Monaten mit einer guten Nachfrage rechnen können“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Vergleicht man die aktuellen Nächtigungszahlen mit jenen vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019, liege NÖ nur noch 5,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Im Juni dieses Jahres konnte man vor allem bei den Gästen aus dem Ausland zulegen. Die Nächtigungen in diesem Bereich stiegen verglichen mit Juni 2022 um 25,8 Prozent.

„NÖ Touristikerinnen und Touristiker haben heuer noch viel vor“

Trotz der positiven Bilanz gebe es für 2023 noch einige Pläne, mit denen man weitere Gäste nach Niederösterreich bringen will. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, betont: „Wir bieten in Niederösterreich ein Gesamterlebnis aus Kultur, Kulinarik und Bewegung in einer herrlichen Naturlandschaft, genau das ist unsere Stärke. Die Veranstaltungsreihe 'Kultur bei Winzerinnen und Winzer' beispielsweise bietet noch bis 3. September höchsten Wein- und Kulturgenuss.“

Michael Duscher und Johanna Mikl-Leitner freuen sich über die positive Entwicklung der Nächtigungszahlen in NÖ. Foto: NLK Filzwieser

Im August starte außerdem der alljährliche „Weinherbst Niederösterreich“. Die Kellergassen und Weinberger könne man sowohl mit dem Fahrrad als auch zu Fuß erkunden. Auch neu zusammengestellte Entdeckertouren sind auf die Themen Radfahren, Wandern, Kulinarik und Kultur spezialisiert. Diese erleichtern den Gästen ihre Reiseplanung mit hilfreichen Informationen und Geheimtipps.