Erstes Ferienmonat: Fast so viele Nächtigungen wie vor der Pandemie

Laut Hochrechnung der Statistik Austria werden 881.200 Nächtigungen in Niederösterreich für den Monat Juli prognostiziert. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres ist das ein Plus von 11,6 Prozent, damit liegt NÖ nur mehr um 0,8 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

Die Gastgeberinnen und Gastgeber hätten damit ihre Rekord-Ergebnisse von der Zeit vor der Pandemie fast wieder erreicht, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie ergänzt: „Unsere Gastgeberinnen und Gastgeber haben oftmals gehört, dass es vielen Gästen im heurigen Sommer im Süden Europas zu heiß war.“ Daher hätten einige ihren Sommerurlaub kurzfristig in NÖs Bergen und Seen verbracht, so Mikl-Leitner.

Gäste schätzen das „Besondere“ an Landschaft und Kultur in NÖ

Bei den Nächtigungen von inländischen Gästen, heuer genau 535.800, verzeichne man ein Plus von 7 Prozent. Im vergangenen Juli haben 345.400 ausländische Gäste in NÖ übernachtet, im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 19,7 Prozent.

Was für einen Urlaub in NÖ spreche, sei laut der Landeshauptfrau die abwechslungsreiche Landschaft, die sich zum Radfahren, Wandern oder Spazieren eignet, die Ausflugsziele oder das Kulturangebot. „Gerade heuer haben wir besonders große Erwartungen auf einen erfolgreichen Weinherbst“, so Mikl-Leitner.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Unsere Urlaubsgäste in NÖ schätzen das Besondere. Nicht alles und jedes, sondern ein kleines, feines Hotel, ein wunderbares Wirtshaus, ein unentdecktes Kleinod.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung. Foto: Daniela Matejschek, DANIELA MATEJSCHEK

Aussichten für wirtschaftliche Lage des Tourismus in NÖ gut

Laut einer aktuellen Umfrage der Wirtschaftskammer NÖ rechnen viele Tourismusbetriebe in den kommenden zwölf Monaten mit steigenden Umsätzen und einer verbesserten Auftragslage. „Das ist angesichts der wirtschaftlich herausfordernderen Lage, in der sich die Wirtschaft in Europa generell befindet, ein sehr erfreuliches Signal und zeigt, dass der Tourismus in NÖ seinen Gästen die richtigen Angebote zur richtigen Zeit bietet“, zeigt sich die Landeshauptfrau zufrieden.

Darüber hinaus beobachte man auch steigende Lehranfängerzahlen in der Tourismusbranche in NÖ. Mit 333 Auszubildenden im ersten Lehrjahr im Juni ist bei den Lehranfängern in der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht.