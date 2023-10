Warmes Septemberwetter sorgt für Nächtigungsplus in Niederösterreich

Die hohen Temperaturen im September haben den Tourismusbetrieben in Niederösterreich viele Gäste beschert. Insgesamt haben im September 759.300 Personen in NÖ übernachtet. Das sind 7,7 Prozent mehr als im September des Vorjahres. Gestiegen sind sowohl die Nächtigungen der Gäste aus dem Inland (plus 5,2 Prozent) als auch aus dem Ausland (plus 12,4 Prozent). Auch der Septemberwert aus 2019, „dem bisher erfolgreichsten Tourismusjahr überhaupt“, wurde überschritten, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Der erfreuliche Septemberwert lässt auch die gesamte touristische Sommersaison, von Mai bis September, gute Zahlen erwarten. „Von Mai bis September liegen wir bei starken 8,8 Prozent mehr als im Vorjahr, das sind fast vier Millionen Nächtigungen seit Mai“, so Mikl-Leitner.

„Naturerlebnis und Erholung, Wandern und Radfahren punkten bei unseren Gästen natürlich auch im Herbst, und der heurige September war für all diese Vorhaben ideal“, fügt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung hinzu. Auch Niederösterreichs Kulturveranstaltungen und der Weinherbst haben viele Gäste nach Niederösterreich gelockt.

Positive Jahresentwicklung freut Tourismusbetriebe

Insgesamt wurden seit Jahresbeginn bereits 5.814.100 Nächtigungen in Niederösterreich verzeichnet. Damit liegen die NÖ Tourismusbetriebe 13,4 Prozent über dem Wert des Vorjahres. „Der NÖ Tourismus feiert trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen ein überaus erfolgreiches Comeback. Fast ein Viertel mehr ausländische Gäste als im Vorjahr und auch bei den inländischen Nächtigungen ein Plus von über acht Prozent beweisen, wie schön und erlebenswert Niederösterreich ist, und wie gut die Angebote auch bei den Gästen ankommen“, betont die Landeshauptfrau abschließend.

Vom Vergleichswert im Rekordjahr 2019 sei man noch 3,4 Prozent entfernt.