NÖ-Tourismuspreis ist ausgeschrieben

Mit der niederösterreichischen Tourismusstrategie 2025 wurde auch der heimische Tourismuspreis neu konzipiert. Alle Tourismuseinrichtungen und -betriebe mit Firmensitz bzw. Kerngeschäft in Niederösterreich können an dem Wettbewerb in einer von drei neuen Kategorien teilnehmen: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und touristisches Gesamterlebnis. Letztere bezieht sich auf die Umsetzung der Tourismusstrategie 2025 Außerdem wird es erstmals in der Geschichte des Tourismuspreises NÖ auch die Kategorie „Publikumspreis“ geben, bei der das Lieblingsprojekt der niederösterreichischen Landsleute ausgewählt und geehrt wird.

„Innovative Gastgeberinnen und Gastgeber, die eine ganz besondere Vorreiterrolle in Niederösterreich spielen, sollen als Vorbilder für Qualitätssteigerung im Tourismus geehrt werden“, heißt es in der Ausschreibung. Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) betont das Durchhaltevermögen vieler Betriebe in Zeiten von Energiekrise, Teuerung und Mitarbeitermangel. „Viele Wirtshäuser, Hotels und Restaurants setzen konsequent auf Regionalität und Qualität und sind damit auch in diesen schwierigen Zeiten erfolgreich. Diesen Aushängeschildern des Gastgeberlandes Niederösterreich wollen wir mit dem neuen Tourismuspreis eine Bühne bieten und somit der ganzen Branche die Dankbarkeit und Anerkennung des Landes aussprechen“, so Danninger.

Sieger erhalten erstmals Kommunikationspaket

Nicht nur die Teilnahmekategorien des Tourismuspreises wurden während der dreijährigen pandemiebedingten Pause erneuert, sondern auch der Preis selbst. „Gemeinsam mit der Marketingabteilung der Niederösterreich Werbung wird ein umfassendes Kommunikationspaket geschnürt“, erzählt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung. Die Siegerinnen und Sieger erhalten neben diesem Paket, eine umfangreiche mediale Berichterstattung sowie eine Urkunde.

Niederösterreichs Tourismusbetriebe können ihre Projekte noch bis zum 30. September einreichen. Die Expertinnen-Jury aus dem Netzwerk Tourismus NÖ wird dann am 28. November bei einer offiziellen Preisverleihung die Siegerprojekte vorstellen und auszeichnen.