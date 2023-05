„Unser Produkt wird schwinden“

In Niederösterreich gibt es aktuell 404 Tabakfachgeschäfte. Dabei handelt es sich um reine Trafiken, in denen neben Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen ausschließlich Zeitungen, Lotto- und Parkscheine, Schreibwaren und einige andere Nebenartikel verkauft werden dürfen. „56 Prozent aller Tabakfachgeschäfte im Land werden von Menschen mit über 50 Prozent Behinderung geführt“, erzählt Peter Schweinschwaller, Obmann des Landesgremiums der niederösterreichischen Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Niederösterreichs Trafikanten haben laut Schweinschwaller derzeit mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Diese wurden kürzlich beim Fachgruppentag der NÖ-Tabaktrafikanten im Stockerauer Veranstaltungszentrum Z 2000 aufgezeigt und mit den rund 200 teilnehmenden Trafikanten diskutiert.

Beispielsweise bestehe laut der Vertreter aufgrund Maßnahmen der EU, die Raucherquote bis zum Jahr 2040 auf fünf Prozent zu senken, akuter Handlungsbedarf für die Familienunternehmen. Das Sortiment müsse laufend an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. „Unser Rauchprodukt wird schwinden und deshalb müssen wir uns mit Alternativen anfreunden. Vaping, E-Zigaretten, Nicotine Pouches sowie Cannabis Light liegen im Trend“, sagt Schweinschwaller. Ernst Koreska, Monopolstellenleiter für Wien, NÖ und das Burgenland, fügte beim Fachgruppentag hinzu: „Jene Trafikanten, die neuen Produkten gegenüber offen sind und Veränderungen am Markt genau beobachten, sind im Vorteil“.

Nachfolgeregelung sorgt für Unmut

Weiters beschäftigt die Trafikanten eine Novelle des Tabakmonopolgesetzes, welche derzeit in Begutachtung ist. Dabei sorgt vor allem die Stichtagsregelung für die familiäre Weitergabe der Betriebe für Sorge. „Da die Trafikvergabe durch die neue Novelle in Zukunft nicht mehr durch das Tabakmonopolgesetz, sondern durch das Bundesvergabegesetz geregelt werden soll und sich dadurch manche Rahmenbedingungen ändern, fallen einige Familienangehörige aus der Nachfolge raus“, erklärt Schweinschwaller. Das sorge vor allem bei Betroffenen für Zukunftssorgen und Unverständnis.

Peter Schweinschwaller betont den Wert von familiengeführten Trafiken. Foto: Robert Leeb

Schweinschwaller, der auch Präsident des europäischen Verbandes der Tabakeinzelhändler ist, meinte außerdem, dass man Trafikanten als kleine, familiengeführte Unternehmen sehen muss, die wichtige soziale Aufgaben in ihrem Umfeld erfüllen. Diese Bedeutung stärker ins Bewusstsein von Politik und Bevölkerung zu rücken, sieht er als eine der wesentlichsten Aufgaben für die Zukunft. „Wenn wir der Politik etwas wert sind, müssen sie uns andere Aufgaben und mehr Unterstützung, beispielsweise durch einen Transformationsfonds, geben“, so Schweinschwaller, der selbst ein Tabakfachgeschäft in Haag (Bezirk Amstetten) führt. Rauchbare Hanfprodukte sowie die „trendigen Nicotine Pouches“ müssten etwa dringend in das Monopol der Trafiken integriert werden. „Wir wären der verantwortungsvolle Kanal dafür“, betont Schweinschwaller.

50 Aussteller präsentierten aktuelle Trends

Neben dem Fachgruppentag fand gleichzeitig auch eine Fachmesse mit über 50 Ausstellern statt. Da die österreichweite Messe in Salzburg heuer nicht mehr stattfindet, war die Ausstellung eine sehr gute Gelegenheit für die anwesenden Trafikanten mit ihren Lieferanten persönlich in Kontakt zu treten.