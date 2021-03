Der Bescheid des Landes Niederösterreich zur geplanten Traisental-Schnellstraße S34 ist fertig und fällt zugunsten des Bauprojektes aus. „Damit wurden erstinstanzlich alle Bescheide positiv ausgestellt", erklärt Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla. Die Asfinag rechnet jedoch mit Beschwerden.

Der Interessensvertreter der Landwirte Anton Hieger ist mit dieser Entscheidung gar nicht einverstanden. „Ich möchte gerne ein Wachtelkönig sein“, kommentiert Hieger die Entscheidung. Er spielt damit an, dass dem geschützten Vogel jene Flächen zur Verfügung gestellt werden, die die Bauern schmerzlich vermissen werden. In der Entscheidung steht auch, dass es so etwas wie einen Bodenverbrauch nicht gebe, da sich der Boden nicht in Luft auflösen würde. Es werde lediglich einer anderen Verwendung zugeführt. „Das wissen wir auch. Es wird uns dennoch der Boden für landwirtschaftliche Produktion entzogen“, ist Hieger sauer. Die Entscheidung führe seinen Berufstand ins Lächerliche. Wie es weiter geht, muss sich Hieger mit den Landwirten und auch den Anwälten beraten. Ein Einspruch sei jedoch wahrscheinlich

Das Verfahren würde in nächster Instanz am Bundesverwaltungsgericht (BVwG) fortgestezt. Wird zugunsten der Asfinag entschieden, erfolgen die Grundeinlösen und die vorgezogenen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen wie zum Beispiel die Schaffung von Ersatzlebensräumen für die dortige Fauna und Flora, sagte Vucsina-Valla.

Der Baubeginn für die geplante neue Verbindung von St. Pölten bis Wilhelmsburg wurde bereits mehrmals verschoben und ist nun frühestens für 2023 vorgesehen. Für die neun Kilometer lange Straße sind rund 208 Millionen Euro Gesamtkosten veranschlagt