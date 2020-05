Der Abschluss der Transaktion werde im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 erwartet, teilte TSA am Montag mit. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart. Nach Abschluss der Transaktion werde sich die TSA im Besitz der Voith Group, der PCS Holding, des bisherigen langjährigen Gesellschafters Duswald GmbH und des TSA-Geschäftsführers Robert Tencl befinden. Wie die Beteiligungsverhältnisse im Detail aussehen, wird vorerst nicht bekanntgegeben.

Der bisherige Miteigentümer Günter Eichhübl hat seine Anteile verkauft und bleibt bis 30. Juni 2021 ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens.

TSA beschäftigt in Österreich 380 Leute und ist an weiteren Standorten in Bosnien-Herzegowina, in den USA, in China sowie in einem Joint Venture in Indien mit weiteren 390 Mitarbeitern präsent.