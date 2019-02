„Mit Beate Färber-Venz konnten wir eine erfahrene Unternehmerin aus dem Transportgeschäft für diese verantwortungsvolle Position an der Spitze der Sparte gewinnen“, gratulierten Wirtschaftsbund Landesgruppen-Obmann Wolfgang Ecker und Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus der designierten WKNÖ Spartenobfrau für Transport und Verkehr.

Vertretung für über 2.300 Arbeitgeber

Die Sparte Transport und Verkehr vertritt in Niederösterreich über 2.300 Arbeitgeberbetriebe in der gewerblichen Personen- und Güterbeförderung, die rund 40.300 Arbeitnehmer in Niederösterreich beschäftigen. Beate Färber-Venz übernimmt die Funktion der Spartenobfrau nach der Bestätigung durch die Hauptwahlkommission der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Der bisherige WKNÖ Spartenobmann Franz Penner legte sein Amt mit 15. Februar 2019 zurück.

Auf Lebensmittel spezialisiert

„Ich bedanke mich für das Vertrauen das mir ausgesprochen wurde und freue mich auf die neuen Aufgaben in der Interessenvertretung für meine Branchen“, so Beate Färber-Venz nach ihrer Nominierung zur Obfrau der WKNÖ Sparte Transport und Verkehr. Sie führt seit dem Jahr 2009 die Geschäfte der Venz GmbH, einem auf Lebensmitteltransporte spezialisierten Familienbetrieb mit Sitz in Hagenbrunn im Bezirk Korneuburg. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt ca. 55 Mitarbeiter und ist mit 45 LKWs im Transportgeschäft aktiv.

Dank an Franz Penner

Der scheidende Spartenobmann Franz Penner war für den Wirtschaftsbund seit dem Jahr 2000 in der Wirtschaftskammer Niederösterreich als Branchenvertreter aktiv. Seit 2010 übte er zudem die Funktion des Obmanns der Sparte Transport und Verkehr aus. „Franz Penner hat über viele Jahre hinweg die Interessen seiner Sparte an vorderster Front vertreten. Im Namen des Wirtschaftsbundes und der Unternehmerinnen und Unternehmer dieser Branche in Niederösterreich danken wir ihm für seinen jahrelangen Einsatz“, so Landesgruppen-Obmann Wolfgang Ecker und Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus.